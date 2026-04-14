Biagio Antonacci annuncia Unplugged 2026, il tour estivo che lo porterà in concerto in quattro dei luoghi più straordinari d’Italia: il Teatro Greco di Tindari a Patti (Messina), l’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia), l’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) e il Teatro Grande di Pompei (Napoli). Quaranta date tra luglio e ottobre 2026, tutte in residency: dieci concerti per ogni location. Sul palco, Antonacci sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi. Questi sono gli unici appuntamenti live dell’artista per l’estate 2026.

Biagio Antonacci concerti 2026: date del tour Unplugged

3 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

4 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

5 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

7 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

8 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

10 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

11 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

13 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

17 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

18 luglio 2026 – Teatro Greco di Tindari – Patti (ME)

21 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

22 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

24 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

25 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

26 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

28 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

29 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

31 luglio 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

1 agosto 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

2 agosto 2026 – Anfiteatro Romano – Lucera (FG)

4 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

5 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

6 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

8 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

9 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

11 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

12 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

13 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

15 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

16 settembre 2026 – Anfiteatro del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

22 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

23 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

25 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

26 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

27 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

29 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

30 settembre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

2 ottobre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

3 ottobre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

4 ottobre 2026 – Teatro Grande – Pompei (NA)

Il nuovo tour di Biagio Antonacci

Unplugged 2026 raccoglie e amplia il concept già portato in scena da Antonacci nel 2024, quando aveva scelto di esibirsi in luoghi storici e architettonicamente rilevanti al posto dei classici palazzetti. Il format della residency – dieci date nella stessa città invece del tour itinerante – è una scelta precisa: “Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città”, ha spiegato l’artista, “finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto.” Al Vittoriale di Gardone Riviera, dove aveva chiuso il tour precedente con 10 date sold out, Antonacci torna con altre dieci date. A Pompei, dove era già stato nel 2024, riprende la residenza con dieci appuntamenti al Teatro Grande.

Il percorso di Biagio Antonacci

Biagio Antonacci è uno dei cantautori italiani con il catalogo più solido degli ultimi trent’anni. Dalla svolta commerciale di Liberatemi negli anni ’90 ai multi-platino degli anni 2000, ha costruito una carriera basata su una scrittura riconoscibile e su una fedeltà del pubblico che pochi artisti della sua generazione possono vantare. Il tour Unplugged 2026 arriva in parallelo con You & Me, il nuovo singolo in radio dal 17 aprile 2026, primo passo verso un nuovo album atteso nel corso dell’anno.

La scaletta del tour Unplugged 2026

La scaletta ufficiale di Unplugged 2026 non è ancora disponibile. Tra i brani in programma ci sarà You & Me, il nuovo singolo annunciato in parallelo con il tour. Antonacci ha dichiarato che cambierà la scaletta ogni sera, sfruttando la formula della residency per proporre repertori diversi nelle dieci date di ogni location. Aggiorneremo questa sezione non appena la scaletta sarà resa nota.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti di Biagio Antonacci nel tour Unplugged 2026 sono disponibili su TicketOne e nelle prevendite abituali. Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l.

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