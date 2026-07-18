Domenica 19 luglio si chiuderanno i Campionati Mondiali di Calcio 2026 con la finale Spagna Argentina.

L’attenzione è alta per la sfida tra i campioni d’Europa della Spagna ed i campioni in carica dell’Argentina e anche per le stelle che si contenderanno la Coppa: Lamine Yamal e Lionel Messi.

Le canzoni dedicate a Lamine Yamal e Lionel Messi

I due campioni sono anche stati fonte di ispirazione per canzoni da parte di artisti italiani che nei loro brani ne hanno esaltato le qualità calcistiche e/o stereotipato la loro immagine.

Per la Spagna Lamine Yamal è il calciatore simbolo degli ultimi anni e a lui hanno dedicato dei brani Le-One e Bello Figo che nel suo brano ne racconta il successo attraverso il clichè del successo del calciatore.

Per l’Argentina l’attenzione è tutta puntata sull’otto volte Pallone d’Oro Lionel Messi citato nel brano Messi e Ronaldo di Alessio Bernabei che come per il brano Maradona Y Pelè dei Thegiornalisti attraverso la citazione di due fenomeni del calcio fa una metafora sulla vita e l’amore vissuto con le sue caratteristiche e la sua personalità.

Le canzoni italiane che raccontano il calcio e i suoi valori

Negli anni il mondo del calcio si è prestato molto a brani dedicati ai protagonisti in campo e all’immaginario collettivo, in genere esaltando in musica alcuni calciatori ed il loro ideale attraverso citazioni.

Su tutti si possono citare La leva calcistica del ’68 di Francesco De Gregori che sottolinea i valori del coraggio, dell’altruismo e della fantasia:

“Ma Nino non aver paura

Di sbagliare un calcio di rigore

Non è mica da questi particolari

Che si giudica un giocatore

Un giocatore lo vedi dal coraggio”

Dall’altruismo e dalla fantasia”

Altro brano che rappresenta il mondo del calcio è La dura legge del gol degli 883 che fa una metafora sulla vita mettendo in evidenza la forza dell’amicizia cantando:

“Sull’amicizia e sulla lealtà

Ci abbiam puntato pure l’anima”.

Ligabue in Una vita da mediano sottolinea il ruolo di chi aiuta a costruire il gioco a supporto della squadra per arrivare al risultato finale:

“Una vita da mediano

Da uno che si brucia presto

Perché quando hai dato troppo

Devi andare e fare posto

Una vita da mediano

Lavorando come Oriali

Anni di fatica e botte

E vinci casomai i mondiali”.

Samuele Bersani in Un pallone, Premio della Critica al Festival di Sanremo nel 2012, attraverso il pallone descrive la contemporaneità e il coraggio di essere sè stessi senza farsi influenzare dalle situazioni esterne personali, politiche e sociali:

“Ci vuole molto coraggio a ricercare la

Felicità in un miraggio che presto svanirà

E a mantenere la calma adesso

Per non sentirsi un pallone perso”

nei primi versi del brano cita pure Messi “Dalle scarpe di Messi / Alle scarpe ignoranti”.

Ad alcuni dei calciatori italiani più rappresentativi e noti sono state dedicate canzoni e citazioni, tra tutte La vita splendida del capitano scritta e cantata da Daniele Silvestri in omaggio a Francesco Totti per il suo addio al calcio.

Da Maradona a Baggio: i calciatori diventati protagonisti delle canzoni

Roberto Baggio, invece, è citato nel brano Marmellata #25 di Cesare Cremonini ed è dedicato a lui il brano Baggio Baggio di Lucio Dalla in cui il cantautore bolognese affianca alla forza del mare e le sue onde l’equilibrio a cui deve arrivare un calciatore per poter eccellere nel suo ruolo:

“Sei mai stato il piede del calciatore

Che sta per tirare un rigore

E il mignolo destro di quel portiere

Che è lì, è lì per parare

Meglio, sta molto meglio il pallone

Tanto, lo devi solo gonfiare”

Tra i giovani artisti da segnalare Rhove che nei suoi testi attraverso metafore con il mondo del calcio e citandone dei protagonisti parla di riscatto sociale e di sogni, tra gli altri i brani Cancelo, Zig Zag e Pelè.

Tornando ai Mondiali di Calcio come non ricordare Notti Magiche l’inno dei Mondiali di Italia 90 interpretato da Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, brano che ancora oggi a distanza di 36 anni ricorda i momenti delle notti magiche di Italia 90 con i gol di Totò Schillaci e l’Italia intera a tifare e supportare la Nazionale fino al terzo posto.

“Notti magiche inseguendo un goal

Sotto il cielo di un’estate italiana

E negli occhi tuoi voglia di vincere

Un’estate, un’avventura in più”