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Solø, cantante finalista di Area Sanremo 2025 finisce agli arresti domiciliari: l’accusa è di tortura

Per il cantante e la compagna Jenny Matai le accuse di sequestro, tortura e rapina aggravata. I fatti risalgono all'ottobre 2025.

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Il cantante Solø e l'attrice Jenny Matai, coinvolti nell'inchiesta della procura di Roma
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Il cantante Solø, all’anagrafe Luigi Augusto Bellini, tra i finalisti di Area Sanremo 2025, è finito agli arresti domiciliari. La procura di Roma indaga su di lui per sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. La notizia, riportata da la Repubblica e ripresa da diverse testate nazionali, riguarda un pestaggio dell’ottobre 2025 in un bed & breakfast del rione Trastevere, a Roma.

Solø e Jenny Matai ai domiciliari: le accuse

Su delega della procura, i carabinieri della compagnia di Roma Trastevere hanno eseguito tre misure cautelari agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le misure riguardano Solø, la sua compagna, l’attrice Jenny Matai (all’anagrafe Xhensila Hoxha), e un terzo indagato loro amico. Una quarta persona deve invece presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria.

Le accuse, a vario titolo e in concorso, sono di sequestro di persona, tortura e rapina aggravata. Il procuratore aggiunto Giovanni Conzo coordina l’indagine, mentre la giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura ha firmato l’ordinanza.

Cosa sarebbe successo nel b&b di Trastevere

Alla base dei fatti, secondo la ricostruzione degli inquirenti riportata dalle cronache, ci sarebbe una vicenda sentimentale. La vittima è un ragazzo di 22 anni che conosceva l’artista e ne condivideva la passione per la musica. A tendere la trappola sarebbe stata proprio Jenny Matai: avrebbe invitato il giovane nel bed & breakfast con la scusa di un chiarimento.

Una volta nella stanza, sempre secondo l’accusa, il ragazzo avrebbe dovuto registrare un messaggio vocale con degli apprezzamenti rivolti alla donna. Lei lo avrebbe subito inoltrato al compagno. Sarebbe stato quel messaggio a dare il via all’irruzione di Solø e di altri due uomini.

Da lì sarebbero cominciate circa due ore di violenza. L’accusa parla di calci, pugni e colpi di catena, oltre a umiliazioni e alla rapina del telefono e del denaro. Il ragazzo è riuscito a fuggire dopo aver aperto la porta della stanza. In ospedale i medici gli hanno diagnosticato la frattura dell’orbita sinistra, con una prognosi di trenta giorni refertata al policlinico Gemelli.

Sono proprio queste modalità ad aver portato la procura a contestare, oltre al sequestro e alla rapina, anche il reato di tortura. La giudice le ritiene caratterizzate da particolare crudeltà e dalla ricerca di un soddisfacimento sadico. Secondo le cronache è uno dei primi casi in cui l’accusa viene mossa a privati cittadini. I tre indagati ai domiciliari risultano incensurati.

Va sottolineato, nel rispetto della presunzione di innocenza, che si tratta di provvedimenti nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni dovranno essere verificate nel corso del procedimento e le persone coinvolte non sono state giudicate colpevoli. Dopo la diffusione della notizia il profilo Instagram del cantante è stato disattivato.

Chi è Solø

Solø è il nome d’arte di Luigi Augusto Bellini. Nel 2024 si era fatto conoscere con il brano Mancati, che ha raccolto quasi due milioni di ascolti su Spotify. Nel 2025 era poi arrivato tra i finalisti di Area Sanremo, la selezione che accompagna alcuni giovani artisti verso il Festival.

Nella scena delle nuove leve del pop Solø aveva costruito il suo percorso anche attraverso alcune collaborazioni con altri giovani cantautori: il singolo Fotoricordo del 2024 con Luk3, Ci penserò domani con Niveo e Arrivederci mai più con SELMI. Parte del suo seguito era arrivata anche dalle playlist editoriali di Spotify, tra cui l’ex Ragazzo triste, la raccolta di canzoni malinconiche di cui All Music Italia si era occupata prima analizzandone il lungo mancato aggiornamento e poi raccontandone la trasformazione in una playlist algoritmica.

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