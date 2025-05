Chi vive nella playlist di Spotify Italia “Ragazzo triste”? Storia di una vetrina diventata rifugio fisso

“Ragazzo triste come meeeeee…” cantava Patty Pravo. E Ragazzo triste è anche il nome di una delle playlist editoriali di Spotify Italia più seguite della scena italiana. Playlist che sembra quasi diventata un piccolo forziere che, almeno all’apparenza, gli editor di Spotify si sono dimenticati di aggiornare. Un articolo di Massimiliano Longo.

Dedicata a chi ama le canzoni malinconiche lo slogan di questa playlist è “Canzoni tristi per chi ha un cuore così”. E il risultato sono quasi 50.000 follower affezionati.

Ma cosa succede quando una playlist editoriale si ferma per troppo tempo?

spotify – la playlist Ragazzo triste

L’ultimo aggiornamento di Ragazzo triste risale al 3 aprile 2025, ormai più di un mese fa. In genere le playlist di Spotify vengono aggiornate settimanalmente, proprio per valorizzare nuove uscite e artisti emergenti. In questo caso, invece, ci troviamo davanti a una sorta di playlist cristallizzata. E se i brani non cambiano, gli ascolti continuano a fluire sempre agli stessi.

Un dato su tutti: su 100 brani presenti, solo due sono usciti nel 2025. Eppure siamo quasi a metà anno. Per contro, troviamo 2 brani del 2018, 5 del 2020, ben 20 del 2021 e 24 del 2022. In pratica un terzo della playlist è formata da brani pre-2024.

I “residenti” della playlist: 30 posizioni occupate da 6 artisti

Tra gli artisti più presenti nella playlist ce ne sono alcuni che sembrano averci preso residenza stabile. Ecco i numeri:

Elteep: 6 brani

Solø: 6 brani

Nisba: 5 brani

Fraespo: 5 brani

Doxx: 4 brani

Tenth Sky: 4 brani

Sia chiaro, questo articolo rappresenta un’analisi editoriale a partire da dati pubblici e osservazioni professionali e non giudica il valore artistico degli artisti citati e presenti nella playlist, ma è impossibile non notare quanto scritto come il fatto che sei nomi occupano da molto tempo un totale di 30 posizioni su 100 disponibili. Una presenza costante che tiene alti gli ascoltatori mensili di questi artisti dato che, ahimè, sappiamo bene essere molto rilevante in questo momento storico.

Non a caso, tra addetti ai lavori quando ci si confronta, si parla di Ragazzo triste come di una sorta di “riserva” di ascolti e ascoltatori mensili.

La domanda che ci si pone è: Visto che nel 2025 non mancano brani tristi (e belli) tra le nuove leve della musica italiana, forse è il caso di dare un po’ di respiro alla playlist. E magari offrire una vetrina anche ad altri artisti che meritano ascolti visto che hanno il coraggio di fare belle ballad tristi o affrontare temi difficili in un’era in cui la discografia chiede brani Uptempo, spensierati o “TikTokabili”.

Quindi amici editori di Spotify, visto che la malinconia, dopotutto, non passa mai di moda, non è il caso di dare una rinfrescata a questa importante playlist che al momento, invece di raccontare lo stato attuale della musica malinconica italiana, sembra raccontare solo una nicchia ben precisa?