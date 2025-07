Le-one interpreta la voglia di riscatto di una generazione nel brano “Yamal”

Yamal è il titolo del nuovo singolo del rapper campano Le-one, disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 luglio 2025. Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, visibile su YouTube e diretto da RSProduction.

Yamal è un pezzo potente e diretto, nel quale Le-one usa come riferimento il calciatore Lamine Yamal. La figura del calciatore spagnolo emerge come simbolo di talento precoce, con cui si identifica per determinazione e voglia di riscatto. Tra beat incisivi e parole taglienti, il brano racconta una vita vissuta con fame e con la consapevolezza di non potersi permettere errori. Il rapper campano classe 2003 dà voce ad una generazione che vive tra sogni e tentazioni.

Il cantante pubblica il brano a pochi mesi di distanza dall’uscita del suo primo Ep Nessuno, che conteneva alcuni dei suoi brani di maggior successo come Nun è over e Parente.

Yamal è accompagnata dal videoclip ufficiale, con protagonista lo stesso Le-one. Nella clip, egli incarna una generazione affamata di riscatto. Tra strade e scorci della Costiera Amalfitana, le immagini ritraggono Le-one prima all’interno di una villa, poi a bordo di una Ferrari, circondato da lusso, orologi preziosi e atmosfere sfarzose. Al suo fianco c’è la creator Melany Musillo, che con la sua presenza carismatica porta un tocco di fascino e intensità al videoclip. Il ritmo serrato delle immagini segue il beat incisivo del brano, raccontando un’ascesa che non concede pause né seconde possibilità.