Le-one racconta se stesso con l’EP “Nessuno”: la tracklist e le date instore

Uscirà venerdì 11 aprile NESSUNO (Epic/Sony Music Italy), il primo EP di Le-one, giovane rapper campano già certificato Disco di Platino.

Le-one, all’anagrafe Gaetano Di Maio, è un rapper nato nel 2003 a Nocera Inferiore (SA). Si avvicina alla cultura hip-hop attraverso graffiti e skateboard, iniziando a scrivere le prime rime a 13 anni. Il successo arriva con ADDO STAJE, certificato Disco di Platino. Seguono i singoli amo amo amo, NUN È OVER e le collaborazioni con El Chapo Junior, Christian Liguori e Villabanks. A inizio 2025 pubblica PARENTE e GHETTO STORY, brani che anticipano il suo primo progetto discografico ufficiale.

Composto da nove brani, NESSUNO è un viaggio musicale diretto e personale. In queste tracce, Le-one mette in rima la sua storia e quella della sua generazione, parlando di sogni, amicizie, amore e lealtà. Coniugando rap e melodia, l’artista alterna barre crude a ritornelli emotivi, mantenendo saldo il legame con la tradizione campana, ma con uno stile fresco e attuale.

Il progetto è prodotto da Junior K e Christian Liguori, già collaboratori abituali del rapper.

le-one – nessuno: Le tracce dell’ep, dal cuore alle hit

L’EP si apre con INTRO/NESSUNO, un brano piano e voce che riflette sui cambiamenti e sulla solitudine. Si passa poi a PARENTE, inno alla lealtà, e a CHIOVE, ballata introspettiva su un amore vissuto tra emozioni forti e fragilità.

Con GHETTO STORY arriva il racconto del riscatto personale, mentre MAJE descrive il tira e molla di un rapporto intenso e difficile. NUN È OVER alza il tono con sfide a chi mente e si nasconde. AVVELENATA torna all’intimità, mentre ADDO STAJE/N’ATA VOT (Acoustic Version) regala un momento acustico. Il finale è affidato a ADDO STAJE – Ride it RMX, certificato Disco di Platino, pensato per accompagnare l’estate con ritmo e romanticismo.

Tracklist:

INTRO/NESSUNO PARENTE CHIOVE GHETTO STORY MAJE NUN È OVER AVVELENATA ADDO STAJE/N’ATA VOT (Acoustic Version) ADDO STAJE – Ride it RMX

Incontri in-store con i fan

Per celebrare l’uscita del disco, Le-one incontrerà i fan in tre appuntamenti in-store: