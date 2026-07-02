Biagio Antonacci ha annunciato il suo nuovo album di inediti: si intitola Mustang e uscirà il 25 settembre per l’etichetta Iris, distribuito da Epic Records / Sony Music Italy. Il disco è da oggi disponibile in preorder, e arriva alla vigilia del ritorno live dell’artista con l’Unplugged 2026, il tour che parte domani.

Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci

Mustang è il nuovo lavoro di inediti di Biagio Antonacci, in uscita il 25 settembre. Nel disco trova spazio anche il singolo You & Me, pubblicato lo scorso aprile e primo passo verso questo nuovo capitolo. L’album esce nella settimana conclusiva del tour estivo, che si chiuderà proprio a fine settembre.

Il preorder e l’offerta per chi ha il biglietto del tour

Il disco è da oggi disponibile in preorder. Chi ha acquistato un biglietto dell’Unplugged 2026 potrà preordinare l’album in versione CD o LP autografato a un prezzo speciale, in esclusiva su storesonymusic.com, inserendo al checkout il codice del sigillo fiscale riportato sul biglietto nel campo “Codice sconto”.

Unplugged 2026, il tour che parte domani

La notizia dell’album arriva a meno di 24 ore dal via dell’Unplugged 2026, il tour che vedrà Biagio Antonacci esibirsi in una versione acustica accompagnato dai suoi musicisti. Quaranta concerti in quattro arene, con la formula della residency: dieci date consecutive in ciascuna location. Si parte domani, giovedì 3 luglio, dal Teatro Greco di Tindari a Patti (Messina), per poi proseguire dal 21 luglio all’Anfiteatro Romano di Lucera (Foggia), dal 4 settembre all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (Brescia) e concludersi dal 22 settembre, in coincidenza con l’uscita di Mustang, al Teatro Grande di Pompei (Napoli).

Questi quaranta concerti saranno gli unici appuntamenti live dell’estate di Antonacci. A raccontare lo spirito del progetto è lo stesso artista:

Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte dove sguardo e udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica, in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto.

Il tour raccoglie e amplia il concept già portato dal vivo da Antonacci nel 2024, quando aveva scelto di esibirsi in luoghi storici e architettonicamente rilevanti anziché nei classici palazzetti. La formula della residency, con dieci date nella stessa città, gli consentirà di cambiare le scalette e proporre ogni sera qualcosa di diverso.

Attualmente Antonacci è anche in radio come ospite del brano del produttore Juli, L’ultima canzone, che ha scritto lui stesso, testo e musica.