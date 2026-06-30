All Music Italia presenta in esclusiva il videoclip di Vita da ricchi, il nuovo singolo di Frasa. Un giorno prima dell’uscita ufficiale su YouTube, prevista per mercoledì 1 luglio, il video è visibile in anteprima sulle nostre pagine: un racconto surreale e colorato in cui la vera ricchezza si misura nelle emozioni condivise, non negli status symbol.

Vita da ricchi: due mondi a confronto nella villa sul mare

Diretto da Giorgio Angelico e prodotto da Round, il videoclip è ambientato in una villa sul mare a Pieve Ligure, in provincia di Genova, e mette in scena il contrasto tra due mondi sociali apparentemente lontani. Da una parte il gruppo di amici guidato dallo stesso Frasa, affiancato dal ballerino Antonio Stillante, volto noto di Amici: un universo spontaneo e spensierato, che trova la felicità nelle relazioni e nei momenti vissuti insieme.

Dall’altra, un mondo più elegante e patinato, rappresentato dalla ballerina Maria Rosaria Dalmonte, tra i nomi più apprezzati dell’ultima edizione di Amici, e dalla creator Gioffy, interpreti di una realtà in cui l’apparenza e i simboli di prestigio sembrano avere un ruolo centrale.

Un cast di cinquanta comparse e gli ospiti dai social

Ad animare il racconto contribuisce un cast di quasi cinquanta comparse che trasformano il video in una grande festa collettiva: trombettisti, anziani vestiti da fate, signore eccentriche, un ragazzo in costume da unicorno e numerosi personaggi fuori dagli schemi. Tra questi compare anche Samuele Maragliano, conosciuto sui social come Samu Mara, creator e voce di RDS NEXT, nei panni dell’inflessibile addetto alla sicurezza della villa, inizialmente deciso a impedire l’ingresso del gruppo.

Attraverso immagini vivaci e situazioni ironiche, il videoclip arriva a un messaggio diretto: la vera ricchezza non sta nei gioielli, nelle auto di lusso o nei simboli di prestigio, ma nell’energia delle persone e nella libertà di vivere con autenticità anche i momenti più semplici. Il brano, accompagnato dal video, è tra i nuovi singoli analizzati nelle nostre pagelle del New Music Friday.

Chi è Frasa

Frasa, nome d’arte di Francesco Saias (Genova, 2005), è un giovane cantautore che mette l’autenticità al centro del proprio percorso. Cresciuto tra canto, recitazione e musica, ha trovato nello studio della recitazione teatrale e cinematografica un elemento centrale della propria identità artistica, che si riflette nell’attenzione alla narrazione e alla dimensione visiva dei suoi progetti. Nel 2025 entra nella scuola di Amici, esperienza che porta il suo progetto all’attenzione del grande pubblico. Dopo il talent ha pubblicato i singoli Viola e Parará, costruendo passo dopo passo uno spazio nel pop italiano emergente con una scrittura diretta e riconoscibile.