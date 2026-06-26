26 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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26 Giugno 2026

Geolier al Maradona: tutto pronto per il primo dei tre concerti a Napoli

Tre serate consecutive allo Stadio Diego Armando Maradona per il gran finale del tour negli stadi di Geolier. Ecco cosa sapere prima del concerto.

News di Oriana Meo
Geolier in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel 2026
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Geolier torna nella sua città per il primo dei tre concerti consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Le date del 26, 27 e 28 giugno rappresentano il gran finale di Geolier Stadi 2026 prima del passaggio al Summer Festival Tour 2026 e hanno registrato il tutto esaurito.

Dopo i concerti di Termoli, Milano, Roma e Messina, il rapper arriva davanti al pubblico di casa con uno show di oltre due ore costruito in quattro capitoli e una scaletta che ripercorre tutta la sua carriera, dai primi successi fino ai brani dell’album Tutto è possibile.

Geolier al Maradona: tre concerti tutti sold out

Le tre date allo Stadio Diego Armando Maradona sono in programma il 26, 27 e 28 giugno 2026 e risultano tutte esaurite. Per Geolier rappresentano il ritorno nella sua città dopo il debutto negli stadi a Milano, il concerto di Roma e la tappa di Messina.

Secondo le stime degli organizzatori saranno circa 150 mila gli spettatori complessivi nelle tre serate.

Il ritorno di Geolier allo Stadio Diego Armando Maradona arriva mentre cresce l’attesa anche per i prossimi progetti live. Negli ultimi giorni l’artista ha infatti lasciato intendere che il 2027 potrebbe riservare un nuovo grande evento a Napoli, alimentando le ipotesi su un appuntamento speciale nella sua città. Qui tutti i dettagli sulle anticipazioni per il 2027.

La scaletta del concerto di Geolier a Napoli

La scaletta ufficiale della prima serata non è stata diffusa. Salvo sorprese, lo spettacolo dovrebbe seguire l’impianto già visto nelle precedenti tappe del tour.

Qui trovi la scaletta completa aggiornata del tour e tutte le canzoni eseguite da Geolier.

Ospiti e possibili sorprese

Al momento non sono stati annunciati ospiti ufficiali per il primo concerto napoletano. Nelle precedenti date del tour sono saliti sul palco artisti come Lazza, Shiva, Kid Yugi, MV Killa e, a Roma, Achille Lauro. Eventuali partecipazioni verranno aggiornate al termine dello show.

L’ultima data sarà trasmessa in streaming

Il concerto del 28 giugno avrà anche una diffusione internazionale grazie alla trasmissione in diretta su Prime Video e Twitch, un appuntamento che accompagnerà la chiusura del tour negli stadi prima dell’inizio dei festival estivi.

Come raggiungere lo Stadio Maradona

In occasione dei tre concerti sono previsti servizi straordinari di trasporto pubblico. EAV prolungherà il servizio della linea Cumana fino alle 2 del mattino, mentre gli organizzatori consigliano di raggiungere lo stadio con largo anticipo per agevolare l’afflusso del pubblico.

Biglietti per Geolier al Maradona

I concerti del 26, 27 e 28 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona sono tutti sold out. Chi è ancora alla ricerca di un ingresso può verificare l’eventuale disponibilità di biglietti rimessi in vendita attraverso FanSALE, il canale ufficiale di TicketOne dedicato alla rivendita dei titoli d’ingresso.

Si consiglia di acquistare esclusivamente tramite i circuiti autorizzati, evitando piattaforme o venditori non ufficiali.

All Music Italia

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