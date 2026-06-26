26 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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26 Giugno 2026

Geolier lancia Napoli è casa tua 2027: tre date evento allo Stadio Maradona

Ufficiale il progetto Napoli è casa tua 2027: Geolier tornerà al Maradona con tre concerti il 9, 10 e 11 giugno. Ecco date, prevendite e cosa prevede l'iniziativa.

Tour di Oriana Meo
Locandina ufficiale di Geolier Napoli è casa tua 2027 con le date del 9, 10 e 11 giugno al Maradona
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Geolier ha svelato ufficialmente Napoli è casa tua 2027, il progetto che lo riporterà allo Stadio Diego Armando Maradona il 9, 10 e 11 giugno 2027. L’annuncio è arrivato durante la prima delle tre date sold out del 2026 davanti al pubblico della sua città, trasformando quello che fino a pochi giorni fa era soltanto un misterioso banner comparso su Spotify in un nuovo appuntamento live già confermato.

Il progetto non prevede soltanto tre concerti. L’obiettivo è trasformare Napoli in un’esperienza da vivere per i fan provenienti da tutta Italia, con iniziative diffuse sul territorio, eventi collaterali e agevolazioni dedicate ai trasporti e all’accoglienza.

Geolier Napoli è casa tua 2027: le date al Maradona

Data Location Città
09/06/2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli
10/06/2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli
11/06/2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli

Napoli è casa tua 2027: tre concerti al Maradona e un progetto dedicato alla città

Il misterioso banner comparso nei giorni scorsi sul profilo Spotify di Geolier anticipava un annuncio ormai ufficiale. Napoli è casa tua 2027 sarà il nuovo grande progetto live dell’artista, che il 9, 10 e 11 giugno 2027 tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona per tre concerti esclusivi.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, il progetto punta a coinvolgere l’intera città. Nei giorni dei concerti saranno organizzati eventi e attività in diversi luoghi di Napoli, con l’obiettivo di offrire ai fan un’esperienza che vada oltre il semplice spettacolo allo stadio.

L’annuncio è arrivato durante la prima serata del Maradona

L’ufficialità è arrivata durante il primo dei tre concerti sold out del Geolier Stadi 2026. Davanti ai circa 50 mila spettatori presenti allo Stadio Diego Armando Maradona, l’artista ha annunciato il ritorno a Napoli nel 2027 con un progetto interamente dedicato alla sua città.

La prima serata è stata impreziosita anche dagli ospiti 50 Cent, Sfera Ebbasta, ANNA, Luchè e MV Killa, confermando il valore simbolico dell’appuntamento scelto per presentare il nuovo progetto.

Cosa prevede il progetto Napoli è casa tua 2027

Oltre ai tre concerti del 9, 10 e 11 giugno 2027, il progetto punta a trasformare Napoli nel centro dell’esperienza dei fan. Sono previste iniziative diffuse sul territorio e agevolazioni dedicate ai trasporti e all’accoglienza per chi arriverà da tutta Italia.

Gli organizzatori hanno annunciato che ulteriori dettagli saranno comunicati a partire dal 1° dicembre 2026, quando verranno rese note anche le informazioni dedicate ai servizi previsti per il pubblico.

Le prevendite per Napoli è casa tua 2027 sono già aperte attraverso i circuiti ufficiali di vendita.

Biglietti Napoli è casa tua 2027

I biglietti per le tre date del 9, 10 e 11 giugno 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona sono disponibili attraverso i canali ufficiali. Tutte le informazioni aggiornate sulle prevendite sono consultabili sul sito di Magellano Concerti.

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