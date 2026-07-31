Gli album più venduti in Italia dal 24 al 30 luglio, secondo le classifiche FIMI della settimana 31 del 2026, rimettono Geolier in testa alla Top 100 Album con Tutto è possibile, che risale dal terzo posto alla ventottesima settimana in classifica. A pagarne il prezzo è ANNA, che con Million Dollar Babe scivola dal primo al quarto posto dopo due settimane consecutive in vetta. La new entry più alta è quella dei The Strokes con Reality Awaits, tredicesimi fra gli album e primi nel fisico.

Fra i singoli non entra nessuno in Top 20: Shakira e Burna Boy tengono la vetta con Dai Dai per la settima settimana e la classifica si muove solo di posizione in posizione. La novità vera sta altrove, ed è una settimana di catalogo: rientrano in Top 100 The Weeknd con due album, Katy Perry, i Pinguini Tattici Nucleari, thasup, e fra i singoli The Police con Every Breath You Take.

Gli album più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Geolier riprende la vetta con due posizioni di guadagno, nella stessa settimana in cui il suo nome torna nei calendari live con le date del 2027 allo stadio Maradona. Alle sue spalle Bad Bunny resta secondo, mentre Olly risale al terzo posto con Tutta vita (Sempre). ANNA, prima nelle due settimane precedenti, esce dal podio al quarto posto.

Dietro di loro tengono Ultimo, settimo con l’edizione ampliata di Il giorno che aspettavo, Achille Lauro nono con Comuni immortali e Kid Yugi dodicesimo. L’unico ingresso nuovo nella parte alta è quello dei The Strokes al tredicesimo posto, seguito da Charli XCX quindicesima con Music, Fashion, Film.

# Titolo Artista Variazione 1 Tutto è possibile Geolier ▲ 2 2 Debí tirar más fotos Bad Bunny = 3 Tutta vita (Sempre) Olly ▲ 1 4 Million Dollar Babe ANNA ▼ 3 5 Vangelo Shiva ▲ 1 6 Mediterraneo (Dopo il mare) Bresh ▲ 1 7 Il giorno che aspettavo (La favola per sempre edition) Ultimo ▲ 1 8 Amatore Samurai Jay ▲ 2 9 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 2 10 Dio lo sa (Atto II) Geolier ▲ 2 11 La bellavita Artie 5ive ▲ 2 12 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 3 13 Reality Awaits The Strokes NEW 14 Santissimo Sayf ▲ 3 15 Music, Fashion, Film Charli XCX NEW 16 Il supervissuto (O.S.T.) Vasco Rossi ▲ 3 17 Un verano sin ti Bad Bunny ▼ 3 18 Confessions II Madonna ▼ 2 19 Santana Money Gang Sfera Ebbasta e Shiva ▲ 3 20 È o g. G.Mineiro ▼ 11 21 Disincanto Madame ▼ 1 22 Twenty One Hugel ▲ 3 23 Gli anni 883 ▲ 1 24 SACRO Serena Brancale ▼ 1 25 Papercuts Linkin Park ▲ 1 26 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 5 27 Tutti i nomi del diavolo Kid Yugi ▲ 1 28 Michael: Songs from the Motion Picture (O.S.T.) Michael Jackson ▼ 1 29 The Highlights The Weeknd NEW 30 El Baifo Quevedo ▲ 4 31 Famoso Sfera Ebbasta ▼ 2 32 Calcinacci Fulminacci ▼ 1 33 Daughter from Hell Gracie Abrams ▼ 28 34 Rockstar Sfera Ebbasta ▼ 4 35 Foreign Tongues The Rolling Stones ▼ 17 36 Hurry Up Tomorrow The Weeknd ▲ 35 37 Solito cinema Juli ▼ 4 38 Hello World Pinguini Tattici Nucleari ▼ 3 39 Vera Baddie ANNA ▼ 7 40 Locura Lazza ▼ 4 41 Ma io sono fuoco Annalisa ▼ 2 42 Ferite (Deluxe Edition) Capo Plaza ▲ 2 43 20 Capo Plaza ▲ 4 44 X2VR Sfera Ebbasta ▼ 7 45 Milano Angels Reloaded Shiva ▲ 3 46 Milano Demons Reloaded Shiva = 47 Arirang BTS ▼ 9 48 Per soldi e per amore Ernia ▼ 8 49 Persona Marracash ▼ 7 50 Freestyle Glocky NEW

Fuori dalla Top 50 rientra quasi solo catalogo

Oltre la cinquantesima posizione gli ingressi segnati NEW dalla FIMI sono tutti rientri di catalogo, non uscite della settimana: The Weeknd torna con Dawn FM al settantatreesimo dopo essere rientrato anche con The Highlights al ventinovesimo, e con lui tornano Teenage Dream di Katy Perry (#95), Fuori dall’hype dei Pinguini Tattici Nucleari (#97) e 23 6451 di thasup (#99). L’unico debutto vero fuori dalla Top 50 è la compilation Radio Italia Summer Hits 2026, settantanovesima.

I singoli più venduti della settimana: la Top 50 FIMI

Settima settimana consecutiva al primo posto per Dai Dai di Shakira e Burna Boy, con il podio invariato e Samurai Jay e Vito Salamanca terzi con Ossessione, il brano che a Sanremo 2026 arrivò diciassettesimo e ha poi venduto più di tutti.

Al quinto posto c’è invece Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, che regge da diciassette settimane, mentre salgono di tre posizioni i Pinguini Tattici Nucleari, sesti. Restano in top 10 anche Bresh con Da Dio e Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d’amore. Nessuna nuova entrata in Top 20: i movimenti più larghi sono quelli di Quevedo ed Elvis Crespo, che salgono di sette posizioni fino al dodicesimo posto, e di Hugel, che ne guadagna sei ed è quattordicesimo.

# Titolo Artista Variazione 1 Dai Dai Shakira e Burna Boy = 2 La testa gira Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa = 3 Ossessione Samurai Jay e Vito Salamanca = 4 Canzone d’amore Geolier = 5 Al mio paese Serena Brancale, Levante e Delia = 6 Sorry scusa lo siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 3 7 Da Dio Bresh = 8 Canto d’amore Angelina Mango e Marco Mengoni = 9 Bad Bad Bad Shiva e Geolier ▲ 1 10 White Girl Wasted ANNA ▼ 4 11 Swag Music Artie 5ive ▲ 1 12 La graciosa Quevedo ed Elvis Crespo ▲ 7 13 Romantica Ultimo = 14 Movin’ to the Sun Hugel, Imael Angel e Ultra Naté ▲ 6 15 Baile inolvidable Bad Bunny ▼ 1 16 Ayayay Sfera Ebbasta e Dystinct = 17 Flamenco Paranoia Samurai Jay e Vito Salamanca = 18 Nuevayol Bad Bunny ▼ 7 19 Talk to You ANOTR feat. 54 Ultra ▼ 1 20 Buon vento Jovanotti e Alfa ▲ 2 21 Jamaican (Bam Bam) Hugel e Solto ▲ 2 22 DtMF Bad Bunny ▼ 7 23 2 giorni di fila Geolier feat. Sfera Ebbasta e ANNA ▲ 2 24 Maladie Mauvais Djo = 25 Obsessed Shiva e ANNA ▲ 2 26 Pilé Mauvais Djo ▲ 5 27 Cabana Irama ▼ 1 28 Beauty and a Beat Justin Bieber feat. Nicki Minaj ▲ 6 29 Davverodavvero Artie 5ive ▲ 3 30 Partenope Merk & Kremont feat. Serena Brancale e The Kolors ▲ 15 31 Questa domenica Olly e Juli ▲ 2 32 Autorità Geolier ▲ 4 33 Buona domenica Sayf ▼ 5 34 Wonderwall Oasis ▼ 4 35 Tu mi piaci tanto Sayf ▲ 4 36 La Plena W Sound, Beéle e Ovy on the Drums ▼ 1 37 Stelle Geolier = 38 Amor Achille Lauro ▲ 5 39 Ora che non ho più te Cesare Cremonini ▲ 1 40 Tití me preguntó Bad Bunny ▼ 19 41 Volevo capire Madame e Marracash = 42 L’amore non mi basta Emma ▲ 6 43 Balorda nostalgia Olly ▲ 1 44 I romantici Tommaso Paradiso ▲ 7 45 Splinter Cell G.Mineiro feat. Flatpearl e Succo ▼ 3 46 Stupida sfortuna Fulminacci = 47 Magnetic The Bausa ▲ 5 48 Bop Bop Artie 5ive ▼ 19 49 Golden HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami e cast di KPop Demon Hunters ▲ 10 50 Self Aware Temper City ▲ 15

Sanremo 2026 regge ancora, cinque mesi dopo

La Top 50 fa emergere anche la coda lunga di Sanremo 2026, che a cinque mesi dal Festival regge ancora: Sayf è trentacinquesimo con Tu mi piaci tanto, Tommaso Paradiso quarantaquattresimo con I romantici e Fulminacci quarantaseiesimo con Stupida sfortuna, il Premio della Critica di quell’edizione. In mezzo, quarantatreesima, resiste Balorda nostalgia di Olly, che il Festival lo aveva vinto l’anno prima.

I debutti veri stanno tutti oltre la cinquantesima posizione, a partire da Olly e Juli, che entrano all’ottantunesimo con Menomale che c’è il mare mentre con Questa domenica sono già trentunesimi. Più sotto arrivano Prospa e Cloonee con Free Your Mind (#90) e Aissa, RVFV e Kreamly con Muchacha (#91). Fra i NEW ci sono anche due brani che nuovi non sono: Hips Don’t Lie di Shakira con Wyclef Jean, che rientra al novantaquattresimo trascinata dal primo posto di Dai Dai, e Every Breath You Take dei The Police, novantottesimo.

I vinili e i CD più venduti: la Top 20 del fisico

Il fisico è la classifica che si muove di più: sei righe su venti sono segnate NEW. Ma solo due sono dischi appena usciti, i The Strokes che entrano direttamente al primo posto con Reality Awaits e Charli XCX, quarta all’esordio con Music, Fashion, Film.

# Titolo Artista Variazione 1 Reality Awaits The Strokes NEW 2 Foreign Tongues The Rolling Stones ▲ 1 3 Confessions II Madonna ▲ 1 4 Music, Fashion, Film Charli XCX NEW 5 Daughter from Hell Gracie Abrams ▼ 4 6 Thriller (40th Anniversary Edition) Michael Jackson ▲ 1 7 Radio Italia Summer Hits 2026 AA.VV. ▲ 5 8 Il giorno che aspettavo (La favola per sempre edition) Ultimo ▼ 2 9 Bad Michael Jackson = 10 26 Ele A NEW 11 Million Dollar Babe ANNA ▼ 9 12 Arirang BTS ▼ 4 13 You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love Olivia Rodrigo ▼ 2 14 Un posto dove andare Nicolò Filippucci NEW 15 The Dark Side of the Moon (50th Anniversary) Pink Floyd NEW 16 Comuni immortali Achille Lauro ▲ 2 17 Anche gli eroi muoiono Kid Yugi ▲ 3 18 Debí tirar más fotos Bad Bunny ▼ 2 19 Orbit Orbit Caparezza NEW 20 Dangerous Michael Jackson ▼ 1

Perché nel fisico entrano dischi già usciti

Le altre quattro sono rientri, e vale la pena guardarle una per una perché raccontano come funziona questa classifica. Nel fisico un disco entra soltanto quando esce la sua edizione in vinile o in CD, che può arrivare mesi dopo la pubblicazione in digitale: il marcatore NEW segnala l’ingresso in quella classifica, non l’uscita dell’album. Nessuno di questi quattro compare infatti nella Top 100 complessiva, dove pesano anche gli stream.

Caparezza è diciannovesimo con Orbit Orbit, il disco che il 9 luglio gli è valso la Targa Tenco 2026 per il miglior album, vinta per un voto di scarto, e che è tornato in negozio in una nuova edizione accompagnata dal fumetto Bonelli, mentre è in corso il suo ritorno dal vivo nei festival dell’estate. Ele A è decimo con 26, l’EP uscito a giugno di cui era stato messo in prevendita un vinile da collezione. Nicolò Filippucci, quattordicesimo con Un posto dove andare, rientra dopo la vittoria fra le Nuove Proposte di Sanremo 2026. E i Pink Floyd sono quindicesimi con l’edizione per i cinquant’anni di The Dark Side of the Moon.

Per il resto la parte alta è catalogo puro: Michael Jackson da solo occupa tre posizioni, con Thriller, Bad e Dangerous.