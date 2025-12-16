16 Dicembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
16 Dicembre 2025

COEZ LIVE 2026 – From the Rooftop: date e biglietti del nuovo tour estivo

Il cantautore torna dal vivo nell’estate 2026 con il progetto From the Rooftop in teatri e location suggestive.

di Oriana Meo
Coez Live 2026 From the Rooftop date e biglietti
COEZ torna dal vivo e annuncia il nuovo tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP, un progetto pensato per riportare sul palco l’anima più intima e diretta del suo percorso musicale. Dopo il successo del tour nei palazzetti, con oltre 70.000 biglietti venduti e numerosi sold out, il cantautore sceglie l’estate 2026. In particolare, lo fa con una serie di concerti in alcune delle location più suggestive d’Italia.

In questo contesto, il tour, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, prenderà forma tra teatri di pietra, anfiteatri e spazi dal forte valore simbolico.

Si tratta quindi di una scelta in continuità con l’esperienza From the Rooftop, nata nel 2015. Nel tempo, il progetto è diventato un format parallelo nel percorso artistico di COEZ.

COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP: il ritorno del progetto

From the Rooftop nasce come un’idea essenziale: spogliare le canzoni e riportarle a una dimensione più raccolta e personale. Allo stesso tempo, il progetto affianca cover e brani legati al vissuto artistico di COEZ. Negli anni, dopo un primo album nel 2015 e un secondo capitolo nel 2022, l’esperienza arriva ora alla sua terza “stagione”, con una nuova veste pensata appositamente per il live.

In questo senso, il percorso vuole tornare a creare un rapporto diretto e familiare con il pubblico. Di conseguenza, i contesti scelti amplificano il lato emotivo e narrativo delle canzoni, come raccontato dallo stesso artista.

Il regalo per chi acquista il biglietto

In occasione dell’apertura delle vendite, COEZ ha deciso di riservare un contenuto speciale a chi acquisterà un biglietto del tour. Nello specifico, nella mail di conferma sarà incluso un link esclusivo per ascoltare il demo di Cielo di sabbia. Il brano è tratto da Fenomeno Mixtape (2011) ed è considerato da tempo un piccolo culto tra i fan.

Per l’occasione, il pezzo è stato riarrangiato in chiave Rooftop. Inoltre, rappresenta una sorta di anteprima del nuovo capitolo del progetto, atteso in primavera.

Le date del tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP

  • 9 luglio 2026 – Firenze, Anfiteatro delle Cascine
  • 11 luglio 2026 – Pompei (NA), Anfiteatro degli Scavi
  • 16 luglio 2026 – Cernobbio (CO), Lake Sound Park
  • 25 luglio 2026 – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale
  • 30 luglio 2026 – Trani (BT), Piazza Monastero Colonna
  • 28 agosto 2026 – Mantova, Palazzo Te
  • 3 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio
  • 12 settembre 2026 – Palermo, Teatro di Verdura

I biglietti sono disponibili online su vivoconcerti.com a partire da sabato 13 dicembre alle ore 12:00. Successivamente, arriveranno nei punti vendita autorizzati da giovedì 18 dicembre alle ore 11:00.

COEZ e il percorso recente

COEZ arriva a questo nuovo tour forte del successo di 1998, settimo album in studio pubblicato lo scorso giugno. In particolare, si tratta di un lavoro che guarda alle sonorità e all’immaginario degli anni ’90. Allo stesso tempo, segna un ritorno a un linguaggio più intimo e malinconico, cifra distintiva del suo cantautorato.

All’interno del disco, trovano spazio i singoli Mal di te, Ti manca l’aria, Qualcosa di grande e Mr. Nobody. Brani che, nel complesso, continuano a delineare una traiettoria personale e coerente nel panorama musicale italiano.

Foto: Tommaso Biagetti

