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Oriana Meo
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TIM Summer Hits 2026: chi canta nella quarta puntata del 31 luglio

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono il quarto appuntamento da Piazza del Popolo con il nuovo cast di artisti.

News di Oriana Meo
Carlo Conti e Andrea Delogu conducono la quarta puntata di TIM Summer Hits 2026 su Rai 1.
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La quarta puntata di TIM Summer Hits 2026 va in onda venerdì 31 luglio 2026 in prima serata su Rai 1. Alla conduzione tornano Carlo Conti e Andrea Delogu, con un nuovo cast di artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

Il programma arriva al quarto appuntamento dopo le tre serate precedenti. La puntata anticipa lo speciale conclusivo TIM Summer Hits Remix, previsto per venerdì 7 agosto.

TIM Summer Hits 2026: quando va in onda la quarta puntata

La quarta puntata viene trasmessa venerdì 31 luglio dalle 21:30 su Rai 1. Lo show è disponibile anche in streaming e successivamente on demand su RaiPlay.

La serata viene trasmessa in contemporanea su Rai Radio 2, con collegamenti, interviste e contenuti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.

Vuoi consultare il calendario completo di TIM Summer Hits 2026? Nell’articolo dedicato trovi tutte le puntate, i cast aggiornati, le canzoni e le informazioni sulla messa in onda: TIM Summer Hits 2026: cast, cantanti e tutte le puntate.

Il cast della quarta puntata del 31 luglio

Nella quarta puntata di TIM Summer Hits 2026 si alterneranno artisti solisti, gruppi e alcune esibizioni condivise. Questo il cast annunciato:

  • Aiello
  • Angelica Bove
  • Baby K
  • Chiello
  • Eddie Brock
  • Ermal Meta
  • Frah Quintale
  • Francesco Renga e Giusy Ferreri
  • Gaia
  • Gio Evan
  • Il Tre
  • Irama
  • Leo Gassmann
  • Levante
  • Lorenzo Salvetti
  • Mara Sattei ed Enrico Nigiotti
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Orietta Berti e Il Rosso
  • Paola Turci
  • Sal Da Vinci
  • Settembre
  • Trigno
  • Welo e Anna Tatangelo

Carlo Conti e Andrea Delogu conducono da Piazza del Popolo

Carlo Conti e Andrea Delogu guidano anche il quarto appuntamento dalla cornice di Piazza del Popolo. Le esibizioni trasmesse in televisione provengono dalle serate registrate a Roma nel mese di giugno.

La chiusura con TIM Summer Hits Remix

Il ciclo televisivo del 2026 si concluderà venerdì 7 agosto con TIM Summer Hits Remix. Lo speciale raccoglierà grandi esibizioni, live inediti e una selezione dei momenti dell’edizione.

Foto di copertina: Pamela Rovaris

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