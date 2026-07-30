La quarta puntata di TIM Summer Hits 2026 va in onda venerdì 31 luglio 2026 in prima serata su Rai 1. Alla conduzione tornano Carlo Conti e Andrea Delogu, con un nuovo cast di artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.
Il programma arriva al quarto appuntamento dopo le tre serate precedenti. La puntata anticipa lo speciale conclusivo TIM Summer Hits Remix, previsto per venerdì 7 agosto.
TIM Summer Hits 2026: quando va in onda la quarta puntata
La quarta puntata viene trasmessa venerdì 31 luglio dalle 21:30 su Rai 1. Lo show è disponibile anche in streaming e successivamente on demand su RaiPlay.
La serata viene trasmessa in contemporanea su Rai Radio 2, con collegamenti, interviste e contenuti dal backstage curati da Nicol Angelozzi.
Vuoi consultare il calendario completo di TIM Summer Hits 2026? Nell’articolo dedicato trovi tutte le puntate, i cast aggiornati, le canzoni e le informazioni sulla messa in onda: TIM Summer Hits 2026: cast, cantanti e tutte le puntate.
Il cast della quarta puntata del 31 luglio
Nella quarta puntata di TIM Summer Hits 2026 si alterneranno artisti solisti, gruppi e alcune esibizioni condivise. Questo il cast annunciato:
- Aiello
- Angelica Bove
- Baby K
- Chiello
- Eddie Brock
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francesco Renga e Giusy Ferreri
- Gaia
- Gio Evan
- Il Tre
- Irama
- Leo Gassmann
- Levante
- Lorenzo Salvetti
- Mara Sattei ed Enrico Nigiotti
- Maria Antonietta e Colombre
- Orietta Berti e Il Rosso
- Paola Turci
- Sal Da Vinci
- Settembre
- Trigno
- Welo e Anna Tatangelo
Carlo Conti e Andrea Delogu conducono da Piazza del Popolo
Carlo Conti e Andrea Delogu guidano anche il quarto appuntamento dalla cornice di Piazza del Popolo. Le esibizioni trasmesse in televisione provengono dalle serate registrate a Roma nel mese di giugno.
La chiusura con TIM Summer Hits Remix
Il ciclo televisivo del 2026 si concluderà venerdì 7 agosto con TIM Summer Hits Remix. Lo speciale raccoglierà grandi esibizioni, live inediti e una selezione dei momenti dell’edizione.
Foto di copertina: Pamela Rovaris