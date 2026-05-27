27 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
27 Maggio 2026

Clara porta Le ragazze live: annunciati i concerti dell’estate 2026

Dai festival alle piazze estive: Clara annuncia le prime date live del 2026 dopo il singolo Le ragazze.

Tour di Oriana Meo
Clara annuncia le date del tour estate 2026 dopo il singolo Le ragazze con Sangiovanni
Condividi su:

Clara ha annunciato le prime date del suo summer tour 2026. Il calendario live partirà il 31 maggio da Taurianova e toccherà festival, piazze ed eventi estivi in tutta Italia fino a settembre. L’annuncio arriva mentre l’artista continua a spingere sul nuovo percorso musicale inaugurato nelle ultime settimane con Le ragazze, il singolo pubblicato insieme a Sangiovanni.

Dopo i tour estivi e i live nei club degli ultimi due anni, Clara torna così a concentrarsi sulla dimensione dal vivo con una serie di appuntamenti che la porteranno anche in festival ormai centrali nel circuito estivo italiano come Nameless Festival e Red Valley.

Clara concerti 2026: le date del tour

  • 31 maggio 2026 – Agrifest – Taurianova
  • 1 giugno 2026 – Nameless Festival – Lecco
  • 27 giugno 2026 – Piazza Mazzini – Rieti
  • 12 luglio 2026 – Stadio Comunale – Villa Literno
  • 26 luglio 2026 – Enna Summer Village – Enna
  • 1 agosto 2026 – Arena Eventi – Sant’Angelo d’Avigliano
  • 6 agosto 2026 – Barberino Summer Village – Barberino del Mugello
  • 10 agosto 2026 – Meteore Festival – Trapani
  • 11 agosto 2026 – Ascoli Summer Festival – Ascoli
  • 13 agosto 2026 – Red Valley – Olbia
  • 15 agosto 2026 – One Night Music – Sanremo
  • 21 agosto 2026 – Riccione Music City – Riccione
  • 22 agosto 2026 – Piazza Del Ruscello – Vallerano
  • 6 settembre 2026 – FVG Young Festival – Pordenone

Il nuovo tour di Clara

Le nuove date confermano la crescita live dell’artista dopo un 2025 segnato dalla partecipazione a Sanremo con Febbre, dal tour estivo e da collaborazioni che hanno ampliato ulteriormente il pubblico del progetto.

Nel post pubblicato sui social, Clara ha anticipato che il calendario è ancora in aggiornamento e che potrebbero arrivare altri appuntamenti nelle prossime settimane.

Il percorso di Clara

Dopo il successo di Origami all’alba e la popolarità arrivata anche grazie a Mare Fuori, Clara ha costruito negli ultimi anni un percorso sempre più presente nel pop italiano. Nel 2024 è arrivato l’album Primo, seguito poi da nuovi singoli e collaborazioni tra pop e urban.

Nel 2026 l’artista ha pubblicato Primadonna e successivamente Le ragazze insieme a Sangiovanni, brano che accompagna questa nuova fase live estiva.

La scaletta del tour Summer Tour 2026

Al momento la scaletta ufficiale del tour 2026 di Clara non è stata resa nota. L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le setlist delle prime date.

Biglietti e prevendite

Le informazioni sui biglietti e sulle eventuali prevendite verranno comunicate dagli organizzatori dei singoli eventi e dai canali ufficiali dell’artista.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Alfio Russo, vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026, posa con il trofeo della trasmissione 1

Alfio Russo vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026: classifica e finalisti
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Amici 25 collage degli artisti dell'edizione 3

Amici 25 flop nello streaming: i dischi si salveranno nelle classifiche con gli instore?
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 5

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva chiude il tour nei palazzetti: scaletta, ospiti e finale a Torino
New Music Friday settimana 22 2026 Radio Date 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
Vasco Rossi durante un concerto negli stadi prima del Vasco Live 2026 8

Vasco Rossi prepara la scaletta del tour 2026: “Vi stupirà”
Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 9

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.