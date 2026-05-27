Clara ha annunciato le prime date del suo summer tour 2026. Il calendario live partirà il 31 maggio da Taurianova e toccherà festival, piazze ed eventi estivi in tutta Italia fino a settembre. L’annuncio arriva mentre l’artista continua a spingere sul nuovo percorso musicale inaugurato nelle ultime settimane con Le ragazze, il singolo pubblicato insieme a Sangiovanni.
Dopo i tour estivi e i live nei club degli ultimi due anni, Clara torna così a concentrarsi sulla dimensione dal vivo con una serie di appuntamenti che la porteranno anche in festival ormai centrali nel circuito estivo italiano come Nameless Festival e Red Valley.
Clara concerti 2026: le date del tour
- 31 maggio 2026 – Agrifest – Taurianova
- 1 giugno 2026 – Nameless Festival – Lecco
- 27 giugno 2026 – Piazza Mazzini – Rieti
- 12 luglio 2026 – Stadio Comunale – Villa Literno
- 26 luglio 2026 – Enna Summer Village – Enna
- 1 agosto 2026 – Arena Eventi – Sant’Angelo d’Avigliano
- 6 agosto 2026 – Barberino Summer Village – Barberino del Mugello
- 10 agosto 2026 – Meteore Festival – Trapani
- 11 agosto 2026 – Ascoli Summer Festival – Ascoli
- 13 agosto 2026 – Red Valley – Olbia
- 15 agosto 2026 – One Night Music – Sanremo
- 21 agosto 2026 – Riccione Music City – Riccione
- 22 agosto 2026 – Piazza Del Ruscello – Vallerano
- 6 settembre 2026 – FVG Young Festival – Pordenone
Il nuovo tour di Clara
Le nuove date confermano la crescita live dell’artista dopo un 2025 segnato dalla partecipazione a Sanremo con Febbre, dal tour estivo e da collaborazioni che hanno ampliato ulteriormente il pubblico del progetto.
Nel post pubblicato sui social, Clara ha anticipato che il calendario è ancora in aggiornamento e che potrebbero arrivare altri appuntamenti nelle prossime settimane.
Il percorso di Clara
Dopo il successo di Origami all’alba e la popolarità arrivata anche grazie a Mare Fuori, Clara ha costruito negli ultimi anni un percorso sempre più presente nel pop italiano. Nel 2024 è arrivato l’album Primo, seguito poi da nuovi singoli e collaborazioni tra pop e urban.
Nel 2026 l’artista ha pubblicato Primadonna e successivamente Le ragazze insieme a Sangiovanni, brano che accompagna questa nuova fase live estiva.
La scaletta del tour Summer Tour 2026
Al momento la scaletta ufficiale del tour 2026 di Clara non è stata resa nota. L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le setlist delle prime date.
Biglietti e prevendite
Le informazioni sui biglietti e sulle eventuali prevendite verranno comunicate dagli organizzatori dei singoli eventi e dai canali ufficiali dell’artista.
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