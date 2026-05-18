18 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
Condividi su:
18 Maggio 2026

Clara e Sangiovanni insieme in Le ragazze: il significato del nuovo singolo

Prima collaborazione tra Clara e Sangiovanni per un brano pop latino che apre una nuova fase artistica della cantante.

News di Oriana Meo
Clara e Sangiovanni nella foto promozionale del singolo Le ragazze
Condividi su:

Testo e significato di Le ragazze, il nuovo singolo di Clara e Sangiovanni, in uscita il 22 maggio 2026. Il brano segna la prima collaborazione tra due nomi della nuova generazione pop italiana e arriva in una fase di cambiamento artistico soprattutto per Clara, che nelle ultime uscite ha iniziato a lavorare su un’immagine più ironica e diretta.

Prodotto da Katoo e Celo, Le ragazze punta su sonorità latine costruite attorno a strumenti suonati dal vivo, lasciando in secondo piano le componenti elettroniche. L’incontro tra le voci dei due artisti era stato anticipato nelle scorse settimane dal finale del videoclip di PRIMADONNA, dove compariva a sorpresa proprio Sangiovanni.

Clara e SangiovanniLe ragazze: il significato del brano

Secondo le prime informazioni condivise dagli artisti e dal team del progetto, Le ragazze ruota attorno all’universo femminile e a una scrittura che alterna leggerezza e tensione emotiva. Il brano sembra inserirsi nella nuova direzione musicale di Clara, già emersa con PRIMADONNA, dove il racconto personale viene filtrato attraverso immagini più sarcastiche e meno legate alla ballad pop tradizionale.

La produzione lavora su un’atmosfera calda e organica, con un’impronta latina che accompagna il dialogo tra i due interpreti. Anche la scelta di coinvolgere Sangiovanni sembra andare in questa direzione: un incastro vocale più morbido rispetto alle ultime produzioni urban-pop uscite negli ultimi mesi.

Al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali dettagliate sul significato del brano né il testo completo della canzone.

Il testo di Le ragazze

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Le ragazze” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 22 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Con Le ragazze, Clara continua il percorso iniziato negli ultimi mesi, lavorando su un pop più ritmico e meno legato alle sonorità che avevano caratterizzato la fase di Mare Fuori. La presenza di Sangiovanni aggiunge un secondo punto di vista dentro un brano che sembra costruito soprattutto sull’alchimia tra le due voci.

Crediti del brano

Titolo: Le ragazze
Artisti: Clara, Sangiovanni
Produzione: Katoo, Celo

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

Foto: Elisa Capellini

All Music Italia

Articoli più letti

Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 1

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 2

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Finalisti di Amici 25 in vista della finale del 17 maggio 2026 3

Amici 25, stasera la finale del 17 maggio: finalisti, ospiti e come votare
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 4

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Lorenzo Salvetti vincitore di Amici 25 sorride con la coppa nello studio di Canale 5 il 17 maggio 2026 5

Amici 25, Lorenzo Salvetti è il vincitore della finale del 17 maggio
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Logo Eurovision Song Contest 2026 Vienna per la scaletta della finale 7

Eurovision 2026 finale: la scaletta completa con ordine di uscita e quando canta l’Italia
Bresh in una foto promozionale legata al singolo Da Dio pubblicato nel 2026 8

Bresh torna con “Da Dio”, un singolo sul caos e sulla perdita di controllo
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 9

BLANCO live 2026: Pesaro chiude il tour nei palazzetti e si prepara all'estate
DARA rappresenta la Bulgaria all’Eurovision 2026 con Bangaranga 10

Eurovision 2026, vince la Bulgaria: classifica finale e quinto posto per l’Italia con Sal Da Vinci

Cerca su A.M.I.