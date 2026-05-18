Testo e significato di Le ragazze, il nuovo singolo di Clara e Sangiovanni, in uscita il 22 maggio 2026. Il brano segna la prima collaborazione tra due nomi della nuova generazione pop italiana e arriva in una fase di cambiamento artistico soprattutto per Clara, che nelle ultime uscite ha iniziato a lavorare su un’immagine più ironica e diretta.

Prodotto da Katoo e Celo, Le ragazze punta su sonorità latine costruite attorno a strumenti suonati dal vivo, lasciando in secondo piano le componenti elettroniche. L’incontro tra le voci dei due artisti era stato anticipato nelle scorse settimane dal finale del videoclip di PRIMADONNA, dove compariva a sorpresa proprio Sangiovanni.

Clara e Sangiovanni – Le ragazze : il significato del brano

Secondo le prime informazioni condivise dagli artisti e dal team del progetto, Le ragazze ruota attorno all’universo femminile e a una scrittura che alterna leggerezza e tensione emotiva. Il brano sembra inserirsi nella nuova direzione musicale di Clara, già emersa con PRIMADONNA, dove il racconto personale viene filtrato attraverso immagini più sarcastiche e meno legate alla ballad pop tradizionale.

La produzione lavora su un’atmosfera calda e organica, con un’impronta latina che accompagna il dialogo tra i due interpreti. Anche la scelta di coinvolgere Sangiovanni sembra andare in questa direzione: un incastro vocale più morbido rispetto alle ultime produzioni urban-pop uscite negli ultimi mesi.

Al momento non sono state diffuse dichiarazioni ufficiali dettagliate sul significato del brano né il testo completo della canzone.

Il testo di Le ragazze

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Le ragazze” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 22 maggio 2026, giorno di uscita del singolo.

Con Le ragazze, Clara continua il percorso iniziato negli ultimi mesi, lavorando su un pop più ritmico e meno legato alle sonorità che avevano caratterizzato la fase di Mare Fuori. La presenza di Sangiovanni aggiunge un secondo punto di vista dentro un brano che sembra costruito soprattutto sull’alchimia tra le due voci.

Crediti del brano

Titolo: Le ragazze

Artisti: Clara, Sangiovanni

Produzione: Katoo, Celo

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Foto: Elisa Capellini