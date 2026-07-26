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Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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Radio Date 31 luglio 2026: tutti i singoli in uscita nella settimana

Tutti i nuovi singoli in uscita il 31 luglio 2026: ecco il Radio Date e le novità del New Music Friday.

Radio Date di Oriana Meo
Radio Date 31 luglio 2026: tutti i nuovi singoli del New Music Friday
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Settimana 31 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Aggiornamento 27 luglio 2026.

La lista dei nuovi singoli in radio fino al 31 luglio è stata aggiornata con i primi annunci della settimana. Tra le novità già confermate figurano CATERA, ELIN, Icy Subzero, Jennie, Nu Genea, The Strokes, Gigione e Savio, Neartica e altri brani in uscita venerdì 31 luglio.

Leggi le pagelle dei nuovi singoli

Brani più attesi dalla redazione.

DOMENICA 26 LUGLIO 2026

  • Charles OnyeaborCho Cho Cho
    Astralmusic

VENERDÌ 31 LUGLIO 2026

  • CATERAAmsterdam
    ARTISTI IN FUGA
  • ELINMondo spento
    Aracnofonia
  • Gigione e SavioOla ola
    Autoprodotto
  • Icy SubzeroEMRATA
    Sony
  • JennieLess than a Lover
    Sony
  • NearticaBalliamo
  • Nicoletta PedriniGiungla
    Il Canto della Fenice
  • Nu GeneaCarè
    NG Records

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

  • in arrivo

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