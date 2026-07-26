Settimana 31 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

Aggiornamento 27 luglio 2026.

La lista dei nuovi singoli in radio fino al 31 luglio è stata aggiornata con i primi annunci della settimana. Tra le novità già confermate figurano CATERA, ELIN, Icy Subzero, Jennie, Nu Genea, The Strokes, Gigione e Savio, Neartica e altri brani in uscita venerdì 31 luglio.

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