Settimana 31 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Aggiornamento 27 luglio 2026.
La lista dei nuovi singoli in radio fino al 31 luglio è stata aggiornata con i primi annunci della settimana. Tra le novità già confermate figurano CATERA, ELIN, Icy Subzero, Jennie, Nu Genea, The Strokes, Gigione e Savio, Neartica e altri brani in uscita venerdì 31 luglio.
★ Brani più attesi dalla redazione.
DOMENICA 26 LUGLIO 2026
- Charles Onyeabor – Cho Cho Cho
Astralmusic
VENERDÌ 31 LUGLIO 2026
- CATERA – Amsterdam
ARTISTI IN FUGA
- ELIN – Mondo spento
Aracnofonia
- Gigione e Savio – Ola ola
Autoprodotto
- Icy Subzero – EMRATA ★
Sony
- Jennie – Less than a Lover
Sony
- Neartica – Balliamo
- Nicoletta Pedrini – Giungla
Il Canto della Fenice
- Nu Genea – Carè ★
NG Records
GLOBAL RELEASES
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
- in arrivo
Segnala un nuovo singolo – Radio Date 7 agosto 2026
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