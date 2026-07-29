Laura Pausini potrebbe pubblicare un nuovo singolo venerdì 7 agosto. L’artista ha postato sui suoi profili social tre fotografie e una data, 7.8.2026: nessun titolo, nessuna didascalia, nessun comunicato dell’etichetta. Il 7 agosto cade di venerdì, il giorno in cui escono i singoli, e da qui parte l’ipotesi che circola tra i fan.

Negli scatti l’artista indossa un abito bianco e una fascia di fiori che le copre gli occhi, con una peonia rosa in mano. In un secondo scatto è seduta a terra, in beige, con un mazzo di delphinium azzurri. Nessun elemento delle immagini rimanda a un titolo o a un progetto: al momento l’unico dato certo è la data.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata su cosa uscirà il 7 agosto. Potrebbe essere un singolo nuovo o una collaborazione, poco probabile che sia un altro estratto da Io canto 2, il disco di cover pubblicato il 6 febbraio. Si scoprirà solo tra qualche giorno.

Il raduno del fan club si chiama The Sneak Peek FC Party 2026

C’è un secondo appuntamento, questo confermato e con tutti i dettagli. L’8 luglio Laura Pausini ha annunciato il raduno annuale del suo fan club: si chiama THE SNEAK PEEK FC PARTY 2026 e si terrà domenica 30 agosto 2026 dalle 16 alle 19 al Pala De André di Ravenna, in viale Europa 1. L’accesso è riservato agli iscritti al Laura4u, il fan club ufficiale nato nel 1995.

Il nome dell’evento dice più della locandina: “sneak peek” in inglese significa anteprima, lo sguardo dato in anticipo su qualcosa che non è ancora uscito. Per l’annuncio l’artista ha scelto un’immagine in abito bianco su un piedistallo, con una spada in mano e un castello ghiacciato dietro le spalle, in continuità con l’idea della fortezza che Luca Tommassini ha portato sul palco del tour.

Il raduno è un party in maschera, come da indicazioni diffuse ai soci. Nelle edizioni passate ha toccato Solarolo, Miami, Roma, Milano, Cesena, Rimini, Forlì, Reggio Emilia e Faenza, dove l’anno scorso si erano festeggiati i trent’anni del fan club.

Cosa arriva prima e cosa arriva dopo

Le due date compongono un agosto pieno. Il 7 la pubblicazione ancora senza nome, il 30 un’anteprima riservata ai soci: se il singolo esce davvero il 7, i fan del Pala De André lo avrebbero già in cuffia da tre settimane, e l’anteprima del titolo riguarderebbe qualcosa d’altro. Il condizionale, qui, è obbligatorio.

Sul fronte live, la prima parte di IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 si è chiusa il 6 giugno con il sold out al Madison Square Garden e 450.000 biglietti venduti nel mondo. Il tour riprende il 1° ottobre da Mantova, e le tre date del Unipol Forum di Milano risultano già esaurite. La leg italiana ed europea sarà costruita attorno a Io canto 2, mentre la leg latina partita da Pamplona ruotava intorno a Yo canto 2.