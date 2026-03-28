Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour

Laura Pausini ha aperto ieri sera, 27 marzo, al Navarra Arena di Pamplona, il suo IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 / 2027 con un sold out immediato e una scaletta di grandi successi in attesa dell’arrivo con suoi concerti anche in Italia.
È la sua undicesima tournée mondiale, la prima a partire dall’estero, e già dalla prima data è chiaro che si tratta di un progetto fuori scala: due spettacoli diversi, due produzioni separate, due setlist costruite attorno ai suoi due recenti album di cover dedicati alla musica italiana e a quella latina.
A due anni dall’ultimo tour, l’artista italiana più ascoltata all’estero è tornata sul palco con una produzione che ha richiesto oltre 500 ore di prove, 18 ore di montaggio a data e una squadra itinerante di oltre 40 professionisti. In due anni di tour, la previsione è di circa 200 ore di volo: l’equivalente di cinque giri intorno al mondo.
“Alla fine dello scorso tour volevo fermarmi, ma come sempre dopo poche settimane ho sentito la voglia irrefrenabile di ricominciare”, ha raccontato Laura Pausini. “Faccio la cantante e ne sono orgogliosa. Questa è la mia vita, mi ha dato così tanto di più di ciò che sognavo che devo cercare di non avere paura e assumermi la responsabilità del ruolo che mi è stato dato”.
DUE SHOW, DUE MONDI: LA DOPPIA ANIMA DEL TOUR
La particolarità di questo tour è strutturale: non si tratta di un unico spettacolo replicato in giro per il mondo, ma di due produzioni distinte. La leg latina, partita dalla Spagna, è costruita attorno a YO CANTO 2, l’album di cover in spagnolo pubblicato per Warner Music il 13 marzo 2026. La leg europea e italiana, che prenderà il via in autunno, sarà invece incentrata su IO CANTO 2, il disco dedicato ai grandi cantautori italiani uscito a febbraio. Chi assisterà a entrambi gli show vedrà due spettacoli visivamente e musicalmente differenti.
L’allestimento scenico, curato da Luca Tommassini – al suo quinto tour mondiale con l’artista – nasce da un’idea di Laura Pausini: una fortezza immersiva, uno spazio a protezione della musica di cui l’artista si fa guerriera. Sul palco, una band di 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, all’ottavo tour mondiale con l’artista. Per la leg latina sono previsti 12 cambi d’abito, con styling firmato da Monica Serani e abiti di Elisabetta Franchi, Pinko, Antonio Marras e altri.
A Pamplona, ospiti dello show sono stati Rosana (El Talismán) e Izal (Pausa). Per la data del 2 aprile a Barcellona sono già annunciati Antonio Orozco e Monica Naranjo. Altri ospiti a sorpresa si alterneranno nelle prossime tappe.
LA SCALETTA DEL laura pausini world TOUR (LEG LATINA)
- Yo Canto
- Mi Historia Entre Tus Dedos
- Medley: Escucha a Tu Corazón / Emergencia de Amor / El Primer Paso en la Luna
- Hijo de la Luna
- Entre Tú y Mil Mares
- ¿Por Qué Te Vas?
- Medley: Verdades a Medias / Como Si No Nos Hubiéramos Amado
- Antología
- Volveré Junto a Ti
- Cuando Nadie Me Ve
- Medley: Y Mi Banda Toca el Rock / La Isla Bonita / Se Fue / Oye Mi Canto
- Pausa
- El Talismán
- Medley: Durar / En Ausencia de Ti / Surrender / Gracias a la Vida / Entre Sobras y Sobras Me Faltas
- El Patio
- Medley: Amores Extraños / La Soledad / Inolvidable
- Escucha Atento
- Medley: Similares / Las Cosas Que Vives / Bienvenido / Primavera Anticipada
- Turista
- La Vida Es un Carnaval
- En Cambio No
- Viveme
- Medley: Bachata Rosa / Gente / Hasta la Raíz / Hoy / Eso y Más
- Livin’ La Vida Loca (Spanglish Version)
BIS
- Mariposa Tecknicolor
LAURA PAUSINI TOUR 2026/2027: TUTTE LE DATE
SPAGNA E AMERICA LATINA
- 27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena (ultimi biglietti)
- 29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez
- 2 aprile 2026 – Barcellona (Spagna) @ Palau Sant Jordi
- 4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena (ultimi biglietti)
- 6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena (SOLD OUT)
- 10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena
- 12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena
- 15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
- 16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
- 18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1
- 22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena
- 24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui
- 29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica
- 2 maggio 2026 – Mexico DF (Messico) @ Arena CDMX
- 5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara
- 7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey
- 10 maggio 2026 – Santo Domingo (Repubblica Dominicana) @ Ovada
- 14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico
- 16 maggio 2026 – Miami (Florida) @ Kaseya Center
- 21 maggio 2026 – Orlando (Florida) @ KIA Center
- 23 maggio 2026 – Dallas (Texas) @ Texas Trust CU Theatre
- 28 maggio 2026 – Los Angeles (California) @ Peacock Theater
- 30 maggio 2026 – Chicago (Illinois) @ Rosemont Theatre
- 4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum
- 6 giugno 2026 – New York (New York) @ Infosys Theater @ Madison Square Garden
CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
Laura pausini concerti in ITALIA ED EUROPA (INDOOR )
- 1 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (prima data zero)
- 2 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (seconda data zero)
- 4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
- 6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
- 7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
- 11 ottobre 2026 – Stoccarda (Germania) @ Schleyer-Halle
- 13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena
- 15 ottobre 2026 – Zurigo (Svizzera) @ Hallenstadion
- 17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
- 18 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
- 22 ottobre 2026 – Lisbona (Portogallo) @ MEO Arena
- 25 ottobre 2026 – Bruxelles (Belgio) @ Forest National
- 27 ottobre 2026 – Lussemburgo @ Rockhal
- 30 ottobre 2026 – Nizza (Francia) @ Palais Nikaia
- 1 novembre 2026 – Ginevra (Svizzera) @ Arena
- 3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
- 4 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
- 6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
- 7 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
BRASILE
- 27 febbraio 2027 – San Paolo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu
ITALIA (STADI) 2027
- 2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Guido Teghil
- 12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio
- 19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola
- 26 giugno 2027 – Pescara @ Stadio Adriatico
- 3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico
EUROPA E ITALIA (INDOOR REPRISE) 2027
- 28 ottobre 2027 – Londra @ The Royal Albert Hall
- 9 novembre 2027 – Eboli @ Pala Sele
- 12 novembre 2027 – Lione-Décines (Francia) @ LDLC Arena
- 14 novembre 2027 – Parigi (Francia) @ Accor Arena
- 21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium
- 24 novembre 2027 – Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome
- 30 novembre 2027 – Zagabria (Croazia) @ Arena Zagreb
CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
Il tour è organizzato e prodotto da Friends&Partners. Tutti gli effetti speciali utilizzati sono ecosostenibili. Foto articolo di Nicolas Loretucci.