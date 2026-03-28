Laura Pausini, debutto sold out a Pamplona per il nuovo tour mondiale: scaletta e tutte le date del tour

Laura Pausini ha aperto ieri sera, 27 marzo, al Navarra Arena di Pamplona, il suo IO CANTO / YO CANTO WORLD TOUR 2026 / 2027 con un sold out immediato e una scaletta di grandi successi in attesa dell’arrivo con suoi concerti anche in Italia.

È la sua undicesima tournée mondiale, la prima a partire dall’estero, e già dalla prima data è chiaro che si tratta di un progetto fuori scala: due spettacoli diversi, due produzioni separate, due setlist costruite attorno ai suoi due recenti album di cover dedicati alla musica italiana e a quella latina.

A due anni dall’ultimo tour, l’artista italiana più ascoltata all’estero è tornata sul palco con una produzione che ha richiesto oltre 500 ore di prove, 18 ore di montaggio a data e una squadra itinerante di oltre 40 professionisti. In due anni di tour, la previsione è di circa 200 ore di volo: l’equivalente di cinque giri intorno al mondo.

“Alla fine dello scorso tour volevo fermarmi, ma come sempre dopo poche settimane ho sentito la voglia irrefrenabile di ricominciare”, ha raccontato Laura Pausini. “Faccio la cantante e ne sono orgogliosa. Questa è la mia vita, mi ha dato così tanto di più di ciò che sognavo che devo cercare di non avere paura e assumermi la responsabilità del ruolo che mi è stato dato”.

DUE SHOW, DUE MONDI: LA DOPPIA ANIMA DEL TOUR

La particolarità di questo tour è strutturale: non si tratta di un unico spettacolo replicato in giro per il mondo, ma di due produzioni distinte. La leg latina, partita dalla Spagna, è costruita attorno a YO CANTO 2, l’album di cover in spagnolo pubblicato per Warner Music il 13 marzo 2026. La leg europea e italiana, che prenderà il via in autunno, sarà invece incentrata su IO CANTO 2, il disco dedicato ai grandi cantautori italiani uscito a febbraio. Chi assisterà a entrambi gli show vedrà due spettacoli visivamente e musicalmente differenti.

L’allestimento scenico, curato da Luca Tommassini – al suo quinto tour mondiale con l’artista – nasce da un’idea di Laura Pausini: una fortezza immersiva, uno spazio a protezione della musica di cui l’artista si fa guerriera. Sul palco, una band di 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, all’ottavo tour mondiale con l’artista. Per la leg latina sono previsti 12 cambi d’abito, con styling firmato da Monica Serani e abiti di Elisabetta Franchi, Pinko, Antonio Marras e altri.

A Pamplona, ospiti dello show sono stati Rosana (El Talismán) e Izal (Pausa). Per la data del 2 aprile a Barcellona sono già annunciati Antonio Orozco e Monica Naranjo. Altri ospiti a sorpresa si alterneranno nelle prossime tappe.

LA SCALETTA DEL laura pausini world TOUR (LEG LATINA)

Yo Canto Mi Historia Entre Tus Dedos Medley: Escucha a Tu Corazón / Emergencia de Amor / El Primer Paso en la Luna Hijo de la Luna Entre Tú y Mil Mares ¿Por Qué Te Vas? Medley: Verdades a Medias / Como Si No Nos Hubiéramos Amado Antología Volveré Junto a Ti Cuando Nadie Me Ve Medley: Y Mi Banda Toca el Rock / La Isla Bonita / Se Fue / Oye Mi Canto Pausa El Talismán Medley: Durar / En Ausencia de Ti / Surrender / Gracias a la Vida / Entre Sobras y Sobras Me Faltas El Patio Medley: Amores Extraños / La Soledad / Inolvidable Escucha Atento Medley: Similares / Las Cosas Que Vives / Bienvenido / Primavera Anticipada Turista La Vida Es un Carnaval En Cambio No Viveme Medley: Bachata Rosa / Gente / Hasta la Raíz / Hoy / Eso y Más Livin’ La Vida Loca (Spanglish Version)

BIS

Mariposa Tecknicolor

LAURA PAUSINI TOUR 2026/2027: TUTTE LE DATE

SPAGNA E AMERICA LATINA

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena (ultimi biglietti)

29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez

2 aprile 2026 – Barcellona (Spagna) @ Palau Sant Jordi

4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena (ultimi biglietti)

6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena (SOLD OUT)

10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena

12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena

15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1

22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena

24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui

29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica

2 maggio 2026 – Mexico DF (Messico) @ Arena CDMX

5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara

7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey

10 maggio 2026 – Santo Domingo (Repubblica Dominicana) @ Ovada

14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico

16 maggio 2026 – Miami (Florida) @ Kaseya Center

21 maggio 2026 – Orlando (Florida) @ KIA Center

23 maggio 2026 – Dallas (Texas) @ Texas Trust CU Theatre

28 maggio 2026 – Los Angeles (California) @ Peacock Theater

30 maggio 2026 – Chicago (Illinois) @ Rosemont Theatre

4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum

6 giugno 2026 – New York (New York) @ Infosys Theater @ Madison Square Garden

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Laura pausini concerti in ITALIA ED EUROPA (INDOOR )

1 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (prima data zero)

2 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (seconda data zero)

4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

11 ottobre 2026 – Stoccarda (Germania) @ Schleyer-Halle

13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena

15 ottobre 2026 – Zurigo (Svizzera) @ Hallenstadion

17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

18 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

22 ottobre 2026 – Lisbona (Portogallo) @ MEO Arena

25 ottobre 2026 – Bruxelles (Belgio) @ Forest National

27 ottobre 2026 – Lussemburgo @ Rockhal

30 ottobre 2026 – Nizza (Francia) @ Palais Nikaia

1 novembre 2026 – Ginevra (Svizzera) @ Arena

3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena

4 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena

6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

7 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

BRASILE

27 febbraio 2027 – San Paolo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu

ITALIA (STADI) 2027

2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Guido Teghil

12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio

19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola

26 giugno 2027 – Pescara @ Stadio Adriatico

3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico

EUROPA E ITALIA (INDOOR REPRISE) 2027

28 ottobre 2027 – Londra @ The Royal Albert Hall

9 novembre 2027 – Eboli @ Pala Sele

12 novembre 2027 – Lione-Décines (Francia) @ LDLC Arena

14 novembre 2027 – Parigi (Francia) @ Accor Arena

21 novembre 2027 – Göteborg (Svezia) @ Scandinavium

24 novembre 2027 – Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome

30 novembre 2027 – Zagabria (Croazia) @ Arena Zagreb

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Il tour è organizzato e prodotto da Friends&Partners. Tutti gli effetti speciali utilizzati sono ecosostenibili. Foto articolo di Nicolas Loretucci.