I Negrita proseguono il tour estivo Negrita Talk & Live, una serie di concerti in programma tra luglio e agosto che unisce musica e racconto in una formula acustica. Dopo le prime date, è disponibile anche la scaletta del concerto del 25 luglio 2026, che permette di scoprire l’ordine dei brani eseguiti durante lo spettacolo.

AGGIORNAMENTO 27 luglio 2026 È stata aggiunta la scaletta del concerto del 25 luglio 2026, con l’ordine dei brani eseguiti dai Negrita durante il tour Negrita Talk & Live.

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Negrita tour 2026: le date dei concerti

Il tour comprende otto concerti in programma tra luglio e agosto 2026. Di seguito il calendario completo con i biglietti per le date disponibili.

Negrita · Tour 2026 Data Città Biglietti 22 lug 2026 Sordevolo

Anfiteatro Giovanni Paolo II Concluso 25 lug 2026 Alpago

Lago di Santa Croce Concluso 26 lug 2026 Passo del Tonale

Lago Valbiolo Concluso 29 lug 2026 Siena

Fortezza Medicea Biglietti 30 lug 2026 Castiglione del Lago

Rocca Medievale — 31 lug 2026 Massa d’Albe

Anfiteatro romano di Alba Fucens — 2 ago 2026 Cervarese Santa Croce

Castello San Martino della Vaneza Non disponibile 3 ago 2026 Genova

Arena del Mare, Porto Antico Biglietti

Il nuovo tour dei Negrita

Il Negrita Talk & Live 2026 nasce come evoluzione del percorso recente della band, dopo il tour teatrale del 2025. Sul palco Pau, Drigo e Mac alternano esecuzioni acustiche a momenti di racconto, accompagnati in alcuni passaggi da Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina. A guidare il dialogo con il pubblico è Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, presente anche nel ruolo di narratore.

Il percorso dei Negrita

Attivi dai primi anni Novanta, i Negrita hanno costruito un repertorio che attraversa rock alternativo, pop rock e influenze blues. Nel corso della carriera hanno pubblicato undici album in studio, tra cui XXX, Reset e Desert Yacht Club, fino al più recente Canzoni per anni spietati uscito nel 2025. Brani come Ho imparato a sognare, Rotolando verso sud e Gioia infinita restano tra i più riconoscibili del loro catalogo.

La scaletta dei concerti dei Negrita 2026

Questa è la scaletta eseguita dai Negrita il 25 luglio 2026 al Lago di Santa Croce di Alpago. La setlist potrebbe subire variazioni nelle prossime date del tour.