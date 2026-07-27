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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Negrita tour 2026, da Cambio a Gioia infinita: le date di Talk & Live

Il tour Talk & Live prosegue con i concerti estivi e la scaletta aggiornata del live del 25 luglio.

Tour di Oriana Meo
Negrita tour 2026 Talk & Live con le date dei concerti estivi
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I Negrita proseguono il tour estivo Negrita Talk & Live, una serie di concerti in programma tra luglio e agosto che unisce musica e racconto in una formula acustica. Dopo le prime date, è disponibile anche la scaletta del concerto del 25 luglio 2026, che permette di scoprire l’ordine dei brani eseguiti durante lo spettacolo.

AGGIORNAMENTO 27 luglio 2026 È stata aggiunta la scaletta del concerto del 25 luglio 2026, con l’ordine dei brani eseguiti dai Negrita durante il tour Negrita Talk & Live.

👉 Vai subito alla scaletta del Negrita Talk & Live

Negrita tour 2026: le date dei concerti

Il tour comprende otto concerti in programma tra luglio e agosto 2026. Di seguito il calendario completo con i biglietti per le date disponibili.

Negrita · Tour 2026
Data Città Biglietti
22 lug 2026 Sordevolo
Anfiteatro Giovanni Paolo II		 Concluso
25 lug 2026 Alpago
Lago di Santa Croce		 Concluso
26 lug 2026 Passo del Tonale
Lago Valbiolo		 Concluso
29 lug 2026 Siena
Fortezza Medicea		 Biglietti
30 lug 2026 Castiglione del Lago
Rocca Medievale
31 lug 2026 Massa d’Albe
Anfiteatro romano di Alba Fucens
2 ago 2026 Cervarese Santa Croce
Castello San Martino della Vaneza		 Non disponibile
3 ago 2026 Genova
Arena del Mare, Porto Antico		 Biglietti

Il nuovo tour dei Negrita

Il Negrita Talk & Live 2026 nasce come evoluzione del percorso recente della band, dopo il tour teatrale del 2025. Sul palco Pau, Drigo e Mac alternano esecuzioni acustiche a momenti di racconto, accompagnati in alcuni passaggi da Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina. A guidare il dialogo con il pubblico è Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, presente anche nel ruolo di narratore.

Il percorso dei Negrita

Attivi dai primi anni Novanta, i Negrita hanno costruito un repertorio che attraversa rock alternativo, pop rock e influenze blues. Nel corso della carriera hanno pubblicato undici album in studio, tra cui XXX, Reset e Desert Yacht Club, fino al più recente Canzoni per anni spietati uscito nel 2025. Brani come Ho imparato a sognare, Rotolando verso sud e Gioia infinita restano tra i più riconoscibili del loro catalogo.

La scaletta dei concerti dei Negrita 2026

Questa è la scaletta eseguita dai Negrita il 25 luglio 2026 al Lago di Santa Croce di Alpago. La setlist potrebbe subire variazioni nelle prossime date del tour.

Negrita · Tour 2026
# Brano
1 Calico Creek
cover di Stephen Wilson Jr.
2 Il gioco
3 Cambio
4 Il libro in una mano, la bomba nell’altra
5 Nel blu (lettera ai padroni della Terra)
6 Hemingway
7 Rotolando verso Sud
8 Che rumore fa la felicità?
9 Brucerò per te
10 Non torneranno più
11 Ho imparato a sognare
12 Song to Dylan
13 Non esistono innocenti amico mio
14 Noi siamo gli altri
15 Mama Maè
16 Magnolia
17 Gioia infinita
18 Splendida giornata
cover di Vasco Rossi

 

All Music Italia

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