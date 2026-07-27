I Negrita proseguono il tour estivo Negrita Talk & Live, una serie di concerti in programma tra luglio e agosto che unisce musica e racconto in una formula acustica. Dopo le prime date, è disponibile anche la scaletta del concerto del 25 luglio 2026, che permette di scoprire l’ordine dei brani eseguiti durante lo spettacolo.
AGGIORNAMENTO 27 luglio 2026 È stata aggiunta la scaletta del concerto del 25 luglio 2026, con l’ordine dei brani eseguiti dai Negrita durante il tour Negrita Talk & Live.
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Negrita tour 2026: le date dei concerti
Il tour comprende otto concerti in programma tra luglio e agosto 2026. Di seguito il calendario completo con i biglietti per le date disponibili.
|Data
|Città
|Biglietti
|22 lug 2026
|Sordevolo
Anfiteatro Giovanni Paolo II
|Concluso
|25 lug 2026
|Alpago
Lago di Santa Croce
|Concluso
|26 lug 2026
|Passo del Tonale
Lago Valbiolo
|Concluso
|29 lug 2026
|Siena
Fortezza Medicea
|Biglietti
|30 lug 2026
|Castiglione del Lago
Rocca Medievale
|—
|31 lug 2026
|Massa d’Albe
Anfiteatro romano di Alba Fucens
|—
|2 ago 2026
|Cervarese Santa Croce
Castello San Martino della Vaneza
|Non disponibile
|3 ago 2026
|Genova
Arena del Mare, Porto Antico
|Biglietti
Il nuovo tour dei Negrita
Il Negrita Talk & Live 2026 nasce come evoluzione del percorso recente della band, dopo il tour teatrale del 2025. Sul palco Pau, Drigo e Mac alternano esecuzioni acustiche a momenti di racconto, accompagnati in alcuni passaggi da Giacomo Rossetti e Cristiano Dalla Pellegrina. A guidare il dialogo con il pubblico è Gianmaurizio Foderaro di Rai Isoradio, presente anche nel ruolo di narratore.
Il percorso dei Negrita
Attivi dai primi anni Novanta, i Negrita hanno costruito un repertorio che attraversa rock alternativo, pop rock e influenze blues. Nel corso della carriera hanno pubblicato undici album in studio, tra cui XXX, Reset e Desert Yacht Club, fino al più recente Canzoni per anni spietati uscito nel 2025. Brani come Ho imparato a sognare, Rotolando verso sud e Gioia infinita restano tra i più riconoscibili del loro catalogo.
La scaletta dei concerti dei Negrita 2026
Questa è la scaletta eseguita dai Negrita il 25 luglio 2026 al Lago di Santa Croce di Alpago. La setlist potrebbe subire variazioni nelle prossime date del tour.
|#
|Brano
|1
|Calico Creek
cover di Stephen Wilson Jr.
|2
|Il gioco
|3
|Cambio
|4
|Il libro in una mano, la bomba nell’altra
|5
|Nel blu (lettera ai padroni della Terra)
|6
|Hemingway
|7
|Rotolando verso Sud
|8
|Che rumore fa la felicità?
|9
|Brucerò per te
|10
|Non torneranno più
|11
|Ho imparato a sognare
|12
|Song to Dylan
|13
|Non esistono innocenti amico mio
|14
|Noi siamo gli altri
|15
|Mama Maè
|16
|Magnolia
|17
|Gioia infinita
|18
|Splendida giornata
cover di Vasco Rossi