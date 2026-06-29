Geolier archivia il capitolo del suo primo tour negli stadi e si prepara a tornare dal vivo con il Summer Festival Tour 2026. Dopo i concerti di Termoli, Milano, Roma, Messina e la tripletta sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il rapper porterà il nuovo show in quattro festival italiani tra luglio e agosto.

Il calendario comprende gli appuntamenti di Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro, ultimi concerti della stagione estiva prima del ritorno al Maradona nel 2027 con il progetto Napoli è casa tua 2027.

Geolier Summer Festival Tour 2026: le date dei concerti

Data Location Città 02/07/2026 Florence Music Festival Firenze 04/07/2026 Arena del Levante – Oversound Music Festival Bari 11/07/2026 Riccione Music City Riccione 23/08/2026 Arena dei Cedri Santa Maria del Cedro

Dagli stadi ai festival: la nuova fase live di Geolier

Il Summer Festival Tour 2026 rappresenta la naturale prosecuzione della stagione live di Geolier dopo la conclusione del tour negli stadi. Lo show riparte mantenendo al centro i brani di Tutto è possibile, l’album che ha accompagnato questo percorso, insieme ai successi che hanno consolidato il rapper tra i protagonisti della scena urban italiana.

La tournée negli stadi si è chiusa con oltre 300 mila spettatori complessivi e con l’annuncio del progetto Napoli è casa tua 2027, che dopo il sold out delle prime tre date è stato ampliato a sei concerti consecutivi allo Stadio Diego Armando Maradona.

La scaletta del Summer Festival Tour 2026

In attesa del debutto del Summer Festival Tour 2026, previsto il 2 luglio al Florence Music Festival, la scaletta di riferimento è quella utilizzata durante Geolier Stadi 2026. Sarà aggiornata qualora emergano modifiche nel corso delle prime date estive.

El Pibe de Oro

Nu parl, nu sent, nu vec

081

Me vulev fa ruoss

Scumpar

Capo

1H

Si stat’ tu

So Fly

2 secondi

Che sole oggi

Money

L’ultima poesia

X Caso

M’ manc

2 giorni di fila

Stelle

Napoletano

Mai per sempre

Per sempre

Chiagne

Moncler

Fotografia

Episodio d’amore

Vogl sul a te

Na catena

Bad Bad Bad

Narcos

Olè

Amo ma chi t sap

Cadillac

Facil Facil

Un ricco e un povero

Canzone d’amore

Il male che mi fai

Campioni in Italia

P Secondigliano

Tutto è possibile

Sonnambulo

I p’ me, tu p’ te

Finché non si muore

Come vuoi

A Napoli non piove

Give You My Love

Le eventuali variazioni introdotte durante i festival verranno segnalate e la scaletta sarà aggiornata sulla base dei concerti del Summer Festival Tour 2026.

Biglietti Summer Festival Tour 2026

I biglietti per le date del Summer Festival Tour 2026 sono disponibili attraverso i circuiti ufficiali di vendita.

Foto: Marco Bruno