Certificazioni FIMI: il sesto platino dei Pinguini Tattici Nucleari, ma ci sono anche Olly e Geolier

Le certificazioni FIMI settimana 26 2026 portano un traguardo di rilievo per i Pinguini Tattici Nucleari, che spingono Fake News fino al sesto Disco di Platino, ma la settimana regala anche il ritorno di nomi internazionali storici e una buona presenza del rap italiano tra i singoli certificati.
Settimana ricca soprattutto sul fronte degli album, dove convivono catalogo internazionale importante, dischi recenti del rap nostrano e classici che continuano a vendere a distanza di decenni. Tra i singoli, invece, comandano Olly e Geolier, entrambi presenti con più di un titolo.
Ecco le soglie attuali fissate dalla FIMI per ottenere le certificazioni:
- Singoli: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.
- Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.
Certificazioni FIMI settimana 26 2026: gli album internazionali
|Titolo e artista
|Certificazione
|Innuendo – Queen
|Platino
|Red (Taylor’s Version) – Taylor Swift
|Platino
|Vice Versa – Rauw Alejandro
|Platino
|The College Dropout – Kanye West
|Oro
|Late Registration – Kanye West
|Oro
|…But Seriously – Phil Collins
|Oro
|A Place We Knew – Dean Lewis
|Oro
|That’s The Spirit – Bring Me The Horizon
|Oro
Certificazioni FIMI settimana 26: i singoli internazionali
|Titolo e artista
|Certificazione
|Nice To Meet You – Myles Smith
|Oro