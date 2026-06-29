29 Giugno 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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29 Giugno 2026

Certificazioni FIMI: il sesto platino dei Pinguini Tattici Nucleari, ma ci sono anche Olly e Geolier

Fake News dei Pinguini al sesto platino, Olly e Geolier in evidenza tra i singoli. Tutte le certificazioni FIMI della settimana 26.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 26 2026: Olly, Pinguini Tattici Nucleari, Geolier e Simba La Rue
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Le certificazioni FIMI settimana 26 2026 portano un traguardo di rilievo per i Pinguini Tattici Nucleari, che spingono Fake News fino al sesto Disco di Platino, ma la settimana regala anche il ritorno di nomi internazionali storici e una buona presenza del rap italiano tra i singoli certificati.

Settimana ricca soprattutto sul fronte degli album, dove convivono catalogo internazionale importante, dischi recenti del rap nostrano e classici che continuano a vendere a distanza di decenni. Tra i singoli, invece, comandano Olly e Geolier, entrambi presenti con più di un titolo.

Ecco le soglie attuali fissate dalla FIMI per ottenere le certificazioni:

  • Singoli: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.
  • Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.

Certificazioni FIMI settimana 26 2026: gli album internazionali

Titolo e artista Certificazione
Innuendo – Queen Platino
Red (Taylor’s Version) – Taylor Swift Platino
Vice Versa – Rauw Alejandro Platino
The College Dropout – Kanye West Oro
Late Registration – Kanye West Oro
…But Seriously – Phil Collins Oro
A Place We Knew – Dean Lewis Oro
That’s The Spirit – Bring Me The Horizon Oro

Certificazioni FIMI settimana 26: i singoli internazionali

Titolo e artista Certificazione
Nice To Meet You – Myles Smith Oro
Continua

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