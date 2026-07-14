Tutta Vita di Olly ha conquistato il nono disco di platino. La certificazione, arrivata con la rilevazione FIMI di questa settimana, porta l’album pubblicato nell’ottobre 2024 a un solo passo dal disco di diamante, la soglia più alta prevista dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Il traguardo si somma al quarto platino ottenuto la scorsa settimana da Balorda Nostalgia, il brano con cui il cantautore genovese ha vinto la 75ª edizione del Festival di Sanremo. Con questi due riconoscimenti Olly arriva a 40 certificazioni in carriera: 30 dischi di platino e 10 dischi d’oro.

Cosa serve per il disco di diamante

Il diamante si ottiene superando le 500.000 unità vendute, che con le soglie attuali corrispondono a dieci dischi di platino. Olly è a nove: gli manca una sola certificazione.

Il dettaglio non è secondario, perché nell’era dello streaming quella soglia è stata raggiunta pochissime volte. Le vecchie certificazioni diamante (Vasco Rossi, Ligabue, Jovanotti, Tiziano Ferro, i Modà) appartengono a un mercato diverso, quello delle copie fisiche, con parametri che nel tempo sono cambiati più volte.

I dischi di diamante dell’era streaming

Con i parametri attuali, gli album italiani ad aver conquistato il diamante sono due.

Il primo è stato Sirio di Lazza, certificato nel dicembre 2024: un disco che aveva già stabilito il record di permanenza al primo posto della classifica FIMI, con 21 settimane in vetta, e che con il diamante è diventato l’album più certificato di sempre in era streaming.

Il secondo è arrivato lo scorso marzo: Persona di Marracash, pubblicato nell’ottobre 2019, che ha superato le 500.000 unità dopo oltre 330 settimane consecutive in classifica, più di sei anni ininterrotti. Un dato che nella musica italiana non ha precedenti.

Gli album più vicini al traguardo

Alle spalle di Tutta Vita, il gruppo di inseguitori è compatto. Ecco come si presenta oggi la corsa al diamante tra i dischi che non l’hanno ancora ottenuto.

Album Artista Platini Tutta Vita Olly 9 Il coraggio dei bambini Geolier 8 Blu celeste Blanco 7 Noi, Loro, Gli Altri Marracash 7 Dio lo sa Geolier 7

Se dovesse arrivare il decimo platino, Olly firmerebbe il terzo diamante dell’era streaming. E il primo che non arriva dal rap: gli altri due portano la firma di Lazza e Marracash.

I numeri di Tutta Vita

Pubblicato nell’ottobre 2024, Tutta Vita è l’album più ascoltato del 2025 e resta in Top 10 della classifica FIMI/NIQ da 89 settimane. Il solo album, senza la riedizione, conta 24 certificazioni: 22 platini e 2 dischi d’oro.

Sommando anche Tutta Vita (Sempre), la riedizione uscita dopo Sanremo, si arriva a 30 certificazioni complessive tra album e singoli: 25 platini e 5 ori.

Sul fronte dei brani, Balorda Nostalgia è quattro volte platino. Triplo platino per Per Due Come Noi e Devastante, doppio per Questa Domenica e Scarabocchi, platino per Depresso Fortunato e Quei Ricordi Là. Disco d’oro per Così così, È Festa, A Noi Non Serve Far L’amore, I Cantieri Del Giappone e A Squarciagola.

Il disco live non fa salire il conteggio: cosa dice il regolamento FIMI

Il 10 luglio è uscito in digitale Tutta Vita – Live (Stadio Luigi Ferraris), che raccoglie i tre concerti genovesi. Una domanda legittima è se le sue vendite si sommino a quelle dell’album, avvicinando il diamante. In base al regolamento FIMI, la risposta è no.

La nota metodologica prevede che le versioni Live possano essere raggruppate con l’album originale, ma solo a determinate condizioni: devono contenere tutte le tracce della versione standard, avere lo stesso titolo (eventualmente con un sottotitolo) e soprattutto essere pubblicate entro dodici mesi dall’uscita dell’originale.

Tutta Vita è uscito il 25 ottobre 2024. Il disco live arriva ventuno mesi dopo, ben oltre la finestra prevista.

C’è poi una seconda regola, ancora più netta. Il regolamento distingue le versioni live che riprendono la tracklist del disco dagli album che raccolgono le registrazioni di eventi dal vivo specifici, e per questi ultimi stabilisce che non vengono raggruppati a nessuna versione studio dell’album. Il disco del Ferraris rientra in questa seconda categoria.

Diverso il caso di Tutta Vita (Sempre), la riedizione uscita il 26 settembre 2025: undici mesi dopo l’originale, dentro la finestra utile. Per questo le sue vendite confluiscono nel conteggio.

Il decimo platino, quindi, dovrà arrivare dall’album.

Il live del Ferraris e gli stadi del 2027

Il disco raccoglie l’intera scaletta dei tre concerti sold out di Tutti a casa, andati in scena a Genova il 18, 20 e 21 giugno davanti a oltre 90.000 persone. Le date hanno riportato la musica al Ferraris dopo 22 anni dall’ultimo concerto, quello di Vasco Rossi nel giugno 2004. Accanto ai brani eseguiti con la band trova spazio anche il set acustico, uno dei momenti più intensi dello show. Il disco esce in CD e vinile in tiratura limitata il 31 luglio.

Sono intanto arrivati i primi due sold out di OLLY STADI ’27, il primo tour negli stadi del cantautore: esaurite le date di Bologna allo Stadio Dall’Ara (19 giugno) e di Milano allo Stadio San Siro (23 giugno). Otto date in totale, con 250.000 biglietti già venduti.

Tutte le date, i biglietti e gli aggiornamenti sul tour nel nostro approfondimento dedicato: Olly Stadi 2027: date e biglietti del primo tour negli stadi.