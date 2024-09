Olly annuncia l’arrivo del nuovo album “Tutta Vita” in attesa del tour nei club

Dopo la pubblicazione del singolo Devastante e del duetto con Angelina Mango in Per due come noi, Olly annuncia l’arrivo del suo nuovo album Tutta Vita (Epic Records / Sony Music Italy), in uscita il 25 ottobre.

L’album è già disponibile per il pre order cliccando qui.

OLLY, “TUTTA VITA”

L’annuncio arriva dopo i risultati più che buoni ottenuti: Devastante ha attualmente oltre 60M di stream totali ed è certificato doppio platino, mentre Per Due Come Noi ha debuttato in Top10 nella Classifica Singoli FIMI/Gfk – precisamente alla posizione #6 – e ha conquistato la Top10 della Classifica Airplay Radio generale e la Top3 di quella italiana.

Tutta Vita è stato prodotto da JVLI con il quale ormai fa coppia fissa ed è un disco collettivo che parte dal cantautore stesso, Olly, per arrivare a raccontare il “noi” che lo circonda e si allarga alla sua generazione, arrivando a tutti.

Olly ha commentato così l’annuncio e l’arrivo di Tutta Vita: «Raga alla fine sono canzoni cioè posso descriverle quanto volete però ascoltatele e basta secondo me spaccano».

OLLY, “TUTTA VITA”: IL TOUR NEI CLUB IN ARRIVO

In più, Olly è pronto a portare live il suo repertorio e Tutta Vita durante il suo tour nei club in arrivo, “LO RIFARÒ, LO RIFAREMO TOUR” che partirà a fine novembre dalla data zero di Nonantola per concludersi poco prima di Natale a Roma. Attualmente ha registrato ben 12 sold out su 14 date complessive.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendite abituali. Il tour è organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Di seguito, le date:

Giovedì 28 novembre – NONANTOLA (MO) @ Vox Club – DATA ZERO

Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI