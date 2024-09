Olly inarrestabile: “Devastante” doppio platino e grande debutto per il nuovo singolo con Angelina Mango

Fuori dallo scorso 6 settembre, “Per due come noi“, il nuovo singolo di Olly con Angelina Mango, debutta alla sesta posizione della classifica singoli di FIMI/Gfk e in Top20 della classifica airplay radio generale.

Il brano, scritto e prodotto dai due artisti insieme a JVLI, è nato spontaneamente dalla stima reciproca che unisce i due ragazzi, e parla proprio di relazioni e della loro complessità, che si tratti di amore, amicizia, famiglia o anche di incontri casuali.

Olly conta attualmente tre dei suoi brani in Top25 di Spotify, tra i quali “Devastante“, che proprio oggi è stato certificato doppio platino, con oltre 57 milioni di stream.

Dal prossimo 2 dicembre il cantautore si esibirà dal vivo per 14 date (12 delle quali già sold out) nei principali club italiani con il suo “Lo rifarò, Lo rifaremo Tour“, al quale si aggiunge la data zero al Vox Club di Nonantola (MO), il 28 novembre.

Olly tour 2024: le date

Di seguito le date del “Lo rifarò, Lo rifaremo Tour” di Olly, organizzato e prodotto da Magellano Concerti:

Giovedì 28 novembre – NONANTOLA (MO) @ Vox Club – DATA ZERO

– NONANTOLA (MO) @ Vox Club – Lunedì 02 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– MILANO @ Fabrique – Martedì 03 dicembre – MILANO @ Fabrique – SOLD OUT

– MILANO @ Fabrique – Giovedì 05 dicembre – FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – SOLD OUT

– FIRENZE @ Teatro Cartiere Carrara – Lunedì 9 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – Giovedì 12 dicembre – VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – SOLD OUT

– VENARIA REALE (TO) @ Teatro Concordia – Venerdì 13 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

– PADOVA @ Hall – Sabato 14 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– BOLOGNA @ Estragon – Lunedì 16 dicembre – BOLOGNA @ Estragon – SOLD OUT

– BOLOGNA @ Estragon – Martedì 17 dicembre – PADOVA @ Hall – SOLD OUT

– PADOVA @ Hall – Giovedì 19 dicembre – POZZUOLI (NA) @ Duel Club

– POZZUOLI (NA) @ Duel Club Venerdì 20 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– ROMA @ Hacienda – Sabato 21 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

– ROMA @ Hacienda – Domenica 22 dicembre – ROMA @ Hacienda – SOLD OUT

I biglietti per la data zero saranno disponibili dalle ore 16 di domani, martedì 17 settembre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI