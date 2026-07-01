Testo e significato di 1H, il nuovo singolo di Geolier, in uscita il 3 luglio 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Geolier sceglie di portare in radio uno dei brani più apprezzati dal pubblico durante il recente tour negli stadi. 1H, contenuto nell’album Tutto è possibile, arriva dopo settimane segnate dai grandi numeri del tour, dall’annuncio delle sei date del 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona e da una nuova certificazione: il brano ha infatti ottenuto il disco d’oro FIMI/NIQ Italia nella settimana 26 del 2026.

Firmato da Emanuele Palumbo, il brano si muove su sonorità influenzate dall’hip hop americano e mette al centro il ritratto di una ragazza indipendente, sicura di sé e determinata a non cambiare per soddisfare le aspettative degli altri.

Con 1H, Geolier propone una traccia costruita su una produzione dal respiro internazionale, dove il sound richiama l’urban americano senza allontanarsi dallo stile che caratterizza il suo ultimo progetto discografico.

Il comunicato ufficiale descrive il brano come il racconto di una ragazza forte, autonoma e consapevole della propria identità. Una figura che affronta le relazioni e il giudizio degli altri senza rinunciare a ciò che è, mantenendo sempre il controllo delle proprie scelte.

La pubblicazione in radio arriva in un momento particolarmente positivo per l’artista napoletano, che continua a dominare le classifiche streaming italiane e che ha appena concluso il tour negli stadi con oltre 300.000 spettatori complessivi.

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Uà

Yeah, yeah

Yeah, yeah (Uh)

Yeah, yeah (Uh)

Yeah, yeah (Uah), uah

Aspè, aspè, aspè

Si scesa vestuta, ma staje ancora annuda

Tiene ‘o sole ‘int’a ll’uocchie, pero vulisse ‘a luna

A te te piace e fà l’alba, a te te piace ‘e fà tarde

A me me piace si balle, a me me piace nu sacco

Nun scinno maje ammiscanno tutt”e brand

Pero abbino unu brand

Malavita, carabbina, sî tremenda

Me piace c”o pigiama rilassata oppure quando staje ‘ncazzata

Oppure quando dice “Ti amo” sottovoce ‘int’ê messagge

E me movo sempe chianu chiano

Dint’ô core tuojo sinnò vengo cacciato

Sinnò vengo pigliato comme nu solito maschio

Ca vò truvanno chello e po nun c”a fa manco

N’è capito, si cammino, i’ te miro sempe

Tu cammine, ma t’attire tutt”o locale areto

Tu me piace comme piace ‘e cose ca nn’se ponno

‘E cose ca se vonno, i’ me ne vaco, però forse torno (Yeah, yeah)

A te chi te dice che no

Si comme nu suonno ca nun fa durmí

E ‘nzieme a te chi s’addorme

A te piace sulamente ‘e fà suffrí

Tu stai ballanno da n’ora (Uà, eh)

Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí

Ma m”isse ditto na vota

Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí

Uoh, uoh, uoh

Tutto, tutto, tutto ggira e a me me ggirano attuorno

‘Stu guaglione ca ce prova t’annoia

Pecché nun te tene testa e tu nun ‘o daje cunfedenza

Tipo ‘a Glock dint’â cinta, stop, rifacimmo

Tutte cose n’ata vota, vene meglio

Tu sî ‘o sole ‘e Miami e i’ ‘o friddo ‘e New York

Si ‘o griggio ‘e Parigge ca rende unico e solo

Ma che d’è? Vaje ‘e pressa

Simmo giuvane, ‘o tiempo a nuje c’aspetta

Ma bello e buono parte e ce perde

Mo sta a nuje scegliere comm amm”a spennere tutto ‘stu tiempo

Divise, luntane, vicine o ‘nzieme

‘A femmena è na fiamma ca, si vuò, te scarfa oppure

Si t’avvicine troppo, t’abbrucia

Ovvio, t’aspetto, cchiù ‘e n’ora ce miette

Diec’anne pe scennere ‘a coppa, hê fernuto? (Yeah, yeah)

A te chi te dice che no

Sî comme nu suonno ca nun fa durmí

E ‘nzieme a te chi s’addorme

A te piace sulamente ‘e fà suffrí

Tu stai ballanno da n’ora

Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí

Ma m”isse ditto na vota

Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí

A te chi te dice che no

Sî comme nu suonno ca nun fa durmí

E ‘nzieme a te chi s’addorme

A te piace sulamente ‘e fà suffrí

Tu stai ballanno da n’ora (Uah, eh)

Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí

Ma m”isse ditto na vota

Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí