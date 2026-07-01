Testo e significato di 1H, il nuovo singolo di Geolier, in uscita il 3 luglio 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.
Geolier sceglie di portare in radio uno dei brani più apprezzati dal pubblico durante il recente tour negli stadi. 1H, contenuto nell’album Tutto è possibile, arriva dopo settimane segnate dai grandi numeri del tour, dall’annuncio delle sei date del 2027 allo Stadio Diego Armando Maradona e da una nuova certificazione: il brano ha infatti ottenuto il disco d’oro FIMI/NIQ Italia nella settimana 26 del 2026.
Firmato da Emanuele Palumbo, il brano si muove su sonorità influenzate dall’hip hop americano e mette al centro il ritratto di una ragazza indipendente, sicura di sé e determinata a non cambiare per soddisfare le aspettative degli altri.
Geolier – 1H: il significato del brano
Con 1H, Geolier propone una traccia costruita su una produzione dal respiro internazionale, dove il sound richiama l’urban americano senza allontanarsi dallo stile che caratterizza il suo ultimo progetto discografico.
Il comunicato ufficiale descrive il brano come il racconto di una ragazza forte, autonoma e consapevole della propria identità. Una figura che affronta le relazioni e il giudizio degli altri senza rinunciare a ciò che è, mantenendo sempre il controllo delle proprie scelte.
La pubblicazione in radio arriva in un momento particolarmente positivo per l’artista napoletano, che continua a dominare le classifiche streaming italiane e che ha appena concluso il tour negli stadi con oltre 300.000 spettatori complessivi.
Il testo di 1H
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Uà
Yeah, yeah
Yeah, yeah (Uh)
Yeah, yeah (Uh)
Yeah, yeah (Uah), uah
Aspè, aspè, aspè
Si scesa vestuta, ma staje ancora annuda
Tiene ‘o sole ‘int’a ll’uocchie, pero vulisse ‘a luna
A te te piace e fà l’alba, a te te piace ‘e fà tarde
A me me piace si balle, a me me piace nu sacco
Nun scinno maje ammiscanno tutt”e brand
Pero abbino unu brand
Malavita, carabbina, sî tremenda
Me piace c”o pigiama rilassata oppure quando staje ‘ncazzata
Oppure quando dice “Ti amo” sottovoce ‘int’ê messagge
E me movo sempe chianu chiano
Dint’ô core tuojo sinnò vengo cacciato
Sinnò vengo pigliato comme nu solito maschio
Ca vò truvanno chello e po nun c”a fa manco
N’è capito, si cammino, i’ te miro sempe
Tu cammine, ma t’attire tutt”o locale areto
Tu me piace comme piace ‘e cose ca nn’se ponno
‘E cose ca se vonno, i’ me ne vaco, però forse torno (Yeah, yeah)
A te chi te dice che no
Si comme nu suonno ca nun fa durmí
E ‘nzieme a te chi s’addorme
A te piace sulamente ‘e fà suffrí
Tu stai ballanno da n’ora (Uà, eh)
Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí
Ma m”isse ditto na vota
Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí
Uoh, uoh, uoh
Tutto, tutto, tutto ggira e a me me ggirano attuorno
‘Stu guaglione ca ce prova t’annoia
Pecché nun te tene testa e tu nun ‘o daje cunfedenza
Tipo ‘a Glock dint’â cinta, stop, rifacimmo
Tutte cose n’ata vota, vene meglio
Tu sî ‘o sole ‘e Miami e i’ ‘o friddo ‘e New York
Si ‘o griggio ‘e Parigge ca rende unico e solo
Ma che d’è? Vaje ‘e pressa
Simmo giuvane, ‘o tiempo a nuje c’aspetta
Ma bello e buono parte e ce perde
Mo sta a nuje scegliere comm amm”a spennere tutto ‘stu tiempo
Divise, luntane, vicine o ‘nzieme
‘A femmena è na fiamma ca, si vuò, te scarfa oppure
Si t’avvicine troppo, t’abbrucia
Ovvio, t’aspetto, cchiù ‘e n’ora ce miette
Diec’anne pe scennere ‘a coppa, hê fernuto? (Yeah, yeah)
A te chi te dice che no
Sî comme nu suonno ca nun fa durmí
E ‘nzieme a te chi s’addorme
A te piace sulamente ‘e fà suffrí
Tu stai ballanno da n’ora
Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí
Ma m”isse ditto na vota
Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí
A te chi te dice che no
Sî comme nu suonno ca nun fa durmí
E ‘nzieme a te chi s’addorme
A te piace sulamente ‘e fà suffrí
Tu stai ballanno da n’ora (Uah, eh)
Si stutano ‘a museca, tu ‘a faje partí
Ma m”isse ditto na vota
Ca vuò sta cu’mmé e nun te ne vuò cchiù gghí
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