Spotify ha pubblicato la Spotify Global Impact List, la classifica dei brani usciti nel 2026 con artisti italiani che hanno generato più stream fuori dall’Italia. In vetta Just The Way You Are di Milky e Mall Grab. Nella Top 20 il nome che ricorre più volte è quello di Kybba, producer salentino, presente con tre brani.

Al secondo posto Mashooqa, dalla colonna sonora del film indiano Cocktail 2. La firma è del produttore Pritam, ma Mahmood ha co-composto il brano e scritto le parti in italiano, cantate accanto a Raghav Chaitanya e Ruaa Kayy su testo di Amitabh Bhattacharya. Il video è girato in Sicilia. Per Mahmood è il secondo lavoro per il cinema in un anno, dopo la canzone originale scritta per Le cose non dette di Gabriele Muccino, che gli è valsa il Nastro d’Argento 2026 per la migliore canzone originale. Terzo Amori Stupidi, traccia di apertura di Cipriani, album del rapper francese Lacrim uscito il 6 febbraio. Nina Zilli è nei crediti perché il ritornello campiona L’uomo che amava le donne, suo singolo del 2010.

Kybba, tre brani su venti

Kybba, all’anagrafe Francesco De Nigris, è nato in Salento nel 1994 e lavora da Amsterdam. Nella Top 20 compare con I Love It insieme a J Balvin e Rytikal, Se Le Ve con Ryan Castro, Bad Gyal e Topboy TGR, e MACDONALDS con il colombiano Blessd. Nel 2016 ha fondato il basshall, che incrocia dancehall, sonorità caraibiche, afrobeat ed elettronica. Nell’agosto 2025 è entrato in classifica Billboard con Gangsta, prodotta con Major Lazer e Diplo.

Quattro brani di Sanremo 2026 nella Top 20

Il piazzamento più alto è di Sal Da Vinci con Per sempre sì, quarto. Il brano ha vinto il Festival e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision di Vienna, dove ha chiuso quinto con 281 punti, per poi entrare in top 30 in nove paesi. Gli altri tre sono OSSESSIONE di Samurai Jay con Vito Salamanca, undicesimo, TU MI PIACI TANTO di Sayf con Dibla e Jiz, sedicesimo, e Che fastidio! di Ditonellapiaga, diciottesimo.

Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga erano il podio dell’Ariston, nello stesso ordine. Samurai Jay a Sanremo aveva chiuso diciassettesimo, per poi arrivare in vetta alla classifica FIMI dei singoli.

Gli italiani della Top 20 stanno quasi tutti nei crediti

Al primo posto Just The Way You Are è del 2002: Milky è il progetto house di Padova dei produttori Giordano Trivellato e Giuliano Sacchetto, con la voce di Giuditta Gazza. Il brano rientra due volte, in vetta nella versione con l’australiano Mall Grab e al nono posto nel remix di David Guetta.

Decimo Walked Away, dove Guetta lavora con Hypaton, producer italiano cresciuto sotto la sua ala e già dietro ai remix di RAYE e Teddy Swims. Ottavo Galaxy di Kungs con Theophilus London: il terzo nome sono i Mind Enterprises, il duo italo disco di Andrea Tirone e Roberto Conigliaro diventato virale sui social nel 2025. Quindicesimo La La Land, rilettura del classico 2001 di Green Velvet affidata a tre atti italiani: MEDUZA, GENESI ed ESSENTIA.

Settimo Meet Me In The Dark degli AVE, duo cresciuto nella scena underground di Brunico e pubblicato da Spinnin’ Records il 22 maggio. Dodicesimo Not Home, dove Alan Walker ha chiamato la cantautrice italiana Alessia Labate: il brano finirà nel suo album Rise of the Drones.

I nomi italiani che stanno anche nel titolo sono meno. Andrea Bocelli è quinto con DNA (More Than A Game), secondo inno ufficiale dei Mondiali FIFA 2026 pubblicato il 10 giugno su produzione di David Guetta insieme a EJAE e Megan Thee Stallion. Ludovico Einaudi è quattordicesimo con Memory One, Fred De Palma diciassettesimo con LA TESTA GIRA insieme ad Anitta ed Emis Killa, Geolier diciannovesimo con ARCOBALENO con Anuel AA.

La Top 20 dei brani con artisti italiani più ascoltati all’estero nel 2026

# Brano e artisti 1 Just The Way You Are – Milky, Mall Grab 2 Mashooqa (From “Cocktail 2”) – Pritam, Mahmood, Raghav Chaitanya, Amitabh Bhattacharya, Ruaa Kayy 3 Amori Stupidi – Lacrim, Nina Zilli 4 Per sempre sì – Sal Da Vinci 5 DNA (More Than A Game) – Andrea Bocelli, David Guetta, EJAE, Megan Thee Stallion 6 I Love It – Kybba, J Balvin, Rytikal 7 Meet Me In The Dark – AVE 8 Galaxy – Kungs, Theophilus London, Mind Enterprises 9 Just The Way You Are (David Guetta Remix) – Milky, David Guetta 10 Walked Away – David Guetta, Hypaton 11 OSSESSIONE – Samurai Jay, Vito Salamanca 12 Not Home – Alan Walker, Alessia Labate 13 Se Le Ve – Kybba, Ryan Castro, Bad Gyal, Topboy TGR 14 Memory One – Ludovico Einaudi 15 La La Land – Green Velvet, MEDUZA, GENESI, ESSENTIA 16 TU MI PIACI TANTO – Sayf, Dibla, Jiz 17 LA TESTA GIRA – Fred De Palma, Anitta, Emis Killa 18 Che fastidio! – Ditonellapiaga 19 ARCOBALENO (feat. Anuel AA) – Geolier, Anuel AA 20 MACDONALDS – Blessd, Kybba