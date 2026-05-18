Dopo l’esibizione alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, Per sempre sì di Sal Da Vinci arriva al numero 2 della classifica Spotify in Lituania e si conferma in top 10 in Italia, alla posizione 8. Il brano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, entra in top 30 in otto paesi europei.
Su Spotify, il cantante napoletano supera i 2,9 milioni di ascoltatori mensili. Per sempre sì ha accumulato oltre 28,4 milioni di stream dall’uscita.
Sal Da Vinci, Per sempre sì in top 30 in otto paesi europei
Il piazzamento più alto fuori dall’Italia arriva dalla Lituania, al numero 2. Top 10 anche in Austria (#10 ). Il brano entra in top 30 in Finlandia (#13), Svezia (#21), Estonia (#22), Svizzera (#23) e Lussemburgo (#24). Subito sotto la Germania (#31), la Grecia (#39) e la Lettonia (#42).
Posizioni più basse in Israele (#80), Bulgaria (#116), Danimarca (#127), Belgio (#130), Ucraina (#170) e Romania (#177).
Oltre 26 milioni di views per il video ufficiale
Sul fronte YouTube, il videoclip del brano lanciato con Atlantic Records/Warner Music raggiunge 26,4 milioni di visualizzazioni a due mesi dall’uscita, con 144 mila like. Il videoclip è al primo posto tra i video musicali più visti.
La performance live dalla Grand Final di Vienna, caricata sul canale dell’Eurovision Song Contest, raccoglie 786 mila views in 24 ore.
Italia nona per views YouTube tra le 25 finaliste
Il dato della performance live colloca Sal Da Vinci al nono posto tra i 25 paesi della finale per views in un giorno.
In testa la vincitrice DARA con Bangaranga (Bulgaria, 9,5 milioni), seguita da Noam Bettan con Michelle (Israele, 2 milioni) e da Alexandra Căpitănescu con Choke Me (Romania, 1,8 milioni). A seguire Malta (1,6 milioni), Australia (1 milione), Grecia (974 mila), Cipro (896 mila) e Regno Unito (882 mila).
L’Italia si piazza davanti a Germania (784 mila), Finlandia (728 mila), Ucraina (688 mila), Francia (680 mila) e Moldova (612 mila).