18 Maggio 2026
di
All Music Italia
Eurovision
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18 Maggio 2026

Sal Da Vinci dopo Eurovision 2026: Per sempre sì #2 in Lituania e top 50 in undici paesi

Il video ufficiale supera i 26 milioni di views ed è il primo tra i musicali.

Eurovision di All Music Italia
Sal Da Vinci canta Per sempre sì all'Eurovision Song Contest 2026 con sullo sfondo la bandiera europea
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Dopo l’esibizione alla finale dell’Eurovision Song Contest 2026, Per sempre sì di Sal Da Vinci arriva al numero 2 della classifica Spotify in Lituania e si conferma in top 10 in Italia, alla posizione 8. Il brano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, entra in top 30 in otto paesi europei.

Su Spotify, il cantante napoletano supera i 2,9 milioni di ascoltatori mensili. Per sempre sì ha accumulato oltre 28,4 milioni di stream dall’uscita.

Sal Da Vinci, Per sempre sì in top 30 in otto paesi europei

Il piazzamento più alto fuori dall’Italia arriva dalla Lituania, al numero 2. Top 10 anche in Austria (#10 ). Il brano entra in top 30 in Finlandia (#13), Svezia (#21), Estonia (#22), Svizzera (#23) e Lussemburgo (#24). Subito sotto la Germania (#31), la Grecia (#39) e la Lettonia (#42).

Posizioni più basse in Israele (#80), Bulgaria (#116), Danimarca (#127), Belgio (#130), Ucraina (#170) e Romania (#177).

Oltre 26 milioni di views per il video ufficiale

Sul fronte YouTube, il videoclip del brano lanciato con Atlantic Records/Warner Music raggiunge 26,4 milioni di visualizzazioni a due mesi dall’uscita, con 144 mila like. Il videoclip è al primo posto tra i video musicali più visti.

La performance live dalla Grand Final di Vienna, caricata sul canale dell’Eurovision Song Contest, raccoglie 786 mila views in 24 ore.

Italia nona per views YouTube tra le 25 finaliste

Il dato della performance live colloca Sal Da Vinci al nono posto tra i 25 paesi della finale per views in un giorno.

In testa la vincitrice DARA con Bangaranga (Bulgaria, 9,5 milioni), seguita da Noam Bettan con Michelle (Israele, 2 milioni) e da Alexandra Căpitănescu con Choke Me (Romania, 1,8 milioni). A seguire Malta (1,6 milioni), Australia (1 milione), Grecia (974 mila), Cipro (896 mila) e Regno Unito (882 mila).

L’Italia si piazza davanti a Germania (784 mila), Finlandia (728 mila), Ucraina (688 mila), Francia (680 mila) e Moldova (612 mila).

All Music Italia

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