Il 2026 dell’Atlantic Records guidata da Marco Masoli parte col botto: prima in tutte le classifiche

Atlantic Records, il marchio rilanciato da Warner Music sotto la guida di Marco Masoli, apre il 2026 con una tripletta da record nelle classifiche italiane.

Tony Boy, Geolier e Annalisa conquistano infatti tutte le chart. Da fisico allo streaming passando per le radio.

Tony Boy, Geolier e Annalisa: un gennaio d’oro per atlantic

Lo scorso 30 ottobre vi avevamo anticipato che a partire dal mese di novembre anche Warner Music, la major guidata da Pico Cibelli con Gianluca Guido alla vice presidenza, avrebbe riportato in vita due brand storici: Warner Records e Atlantic Records. A guidarli, rispettivamente, Eleonora Rubini e Marco Masoli.

Dopo il primo mese passato tra le feste natalizie e un calendario ridotto di pubblicazioni, la label guidata da Masoli ha messo il turbo alla seconda settimana del nuovo anno, dominando le principali classifiche italiane.

Tony Boy primo ovunque con Trauma

Il nuovo album di Tony Boy, Trauma, ha debuttato oggi al primo posto della classifica FIMI album, sia nella versione combinata (streaming + fisico) che nella classifica dedicata al solo supporto fisico.

Non solo: Tony è anche l’artista più ascoltato della settimana su Spotify Italia e il suo Trauma è l’album più streammato in assoluto sulla piattaforma. Un exploit che conferma la sua ascesa come nuova punta di diamante della scena urban italiana.

Geolier feat. 50 Cent: Phantom debutta direttamente alla #1

Nel frattempo, Atlantic Records si prende anche la vetta della classifica FIMI singoli con Phantom, il nuovo brano di Geolier realizzato in collaborazione con 50 Cent. Il pezzo, che anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista napoletano, è entrato in classifica direttamente alla posizione numero uno.

Un duetto internazionale che sottolinea la visione strategica della label e la capacità di unire mondi diversi, con un occhio sempre puntato sul mercato globale.

Annalisa regina dell’airplay con Esibizionista

Sul fronte pop, Annalisa continua a collezionare successi con Esibizionista, il singolo estratto dall’album Ma io sono fuoco. Il brano si conferma per la terza settimana non consecutiva al primo posto della classifica radio EarOne, diventando uno dei maggiori successi radiofonici dell’inverno.

La tripletta composta da Tony Boy, Geolier e Annalisa conferma l’efficacia del nuovo assetto Warner Music e il perfetto bilanciamento tra urban e pop nel roster di Atlantic Records.