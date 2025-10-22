22 Ottobre 2025
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
DISCOGRAFIA
Warner Music Italy: sui social spuntano due profili verificati… arrivano le nuove label?

È in arrivo il cambiamento di cui il CEO Warner, Pico Cibelli, parlava a fine 2023?

Da settimane alcuni rumors — che ora sembrano trovare i primi riscontri — circolano nel settore discografico: Warner Music Italy si divide in label? Sembrerebbe proprio di sì.

Due label distinte a cui si affiancherebbe ADA Music Italy, il servizio di distribuzione della major.

Ma quali sono i segnali più concreti?

Warner Music Italy si divide in label? Spuntano i profili

Negli ultimi anni le major discografiche, da Sony Music a Universal Music, hanno scelto di articolarsi in più label per gestire in modo più mirato roster e strategie.
Ora, anche per Warner Music, potrebbe essere arrivato quel momento.

Del resto, già a fine 2023, il Presidente di Warner Music Italy, Pico Cibelli, in un’intervista a Rockol, aveva anticipato questa possibilità:

In ogni caso, l’obiettivo è quello di aprire due label all’interno di WMG Italy e mantenere ovviamente ADA: ma questo non succederà prima del 2024.

Negli ultimi giorni, non tutti se ne sono accorti, ma sui social sono comparsi due profili Instagram che potrebbero svelare i nomi scelti per le nuove divisioni.

Profili già verificati e con la spunta blu che andrtebbe a indicare anche i due brand storici, tra i tanti appartenenti a Warner, da Wea a Elektra passando per Parlophone, scelti: Atlantic Records Italy e Warner Records Italy.

Logo ufficiale di Atlantic Records Italy, nuova label di Warner Music Italy

Logo ufficiale di Warner Records Italy, nuova divisione del gruppo Warner Music Italy

Entrambe le pagine potrebbero essere il preludio a un annuncio ufficiale che segnerebbe una svolta nella struttura della major in Italia.

Resta da capire chi guiderà le due label e quali artisti confluiranno sotto le nuove divisioni.
Non ci resta che attendere. Ma una cosa è certa: Warner si prepara a cambiare pelle.

