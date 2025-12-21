21 Dicembre 2025
In attesa di “Trauma” Tony Boy annuncia i primi concerti nei palazzetti

Dopo i club sold out e il live-evento a Rho Fiera Milano, l’artista fa il salto nei grandi spazi dal vivo

Tony Boy annuncia il tour 2026 nei palazzetti con le date di Roma, Milano e Padova
Tony Boy tour 2026.

Il rapper, in attesa del nuovo disco in uscita tra poche settimane, ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti aprendo ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso live. Dopo un 2025 segnato da risultati discografici importanti e da un tour nei club interamente sold out, l’artista porterà la sua musica sui grandi palchi a partire da maggio 2026.

Un passaggio che arriva dopo lo show-evento di Rho Fiera Milano e l’annuncio del nuovo album TRAUMA, in uscita il 2 gennaio 2026. Dai club ai palazzetti, Tony Boy compie oggi il salto più significativo della sua carriera, trasformando una crescita costante in una nuova dimensione dal vivo.

tony boy Dai club ai palazzetti

Con Going Hard 3 (disco di platino) e Uforia (disco d’oro), Tony Boy ha dimostrato di essere uno degli artisti più prolifici e continui della nuova scena italiana. Non solo per quantità, ma per capacità di trasformare ogni progetto in un tassello coerente di un racconto più ampio.

Ora è giunto il momento di portare questo percorso nella dimensione dei palazzetti.

Prodotti da Vivo Concerti, i live partiranno il 13 maggio 2026 e porteranno Tony Boy per la prima volta sui palchi dei palazzetti di alcune delle città simbolo del suo percorso.

  • Mercoledì 13 maggio 2026 – ROMA @ Palazzo dello Sport
  • Venerdì 15 maggio 2026 – MILANO @ Unipol Forum
  • Venerdì 29 maggio 2026 – PADOVA @ Fiera

“TRAUMA”: il nuovo album apre il 2026

Queste date saranno anche l’occasione per portare dal vivo TRAUMA, il nuovo album di Tony Boy in uscita venerdì 2 gennaio 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Un disco annunciato quasi in sordina, come un respiro trattenuto troppo a lungo. Non una mossa a effetto, ma un gesto necessario. TRAUMA è il modo con cui Tony Boy decide di aprire il nuovo anno: senza filtri, senza protezioni, usando la musica come spazio di attraversamento dei propri nodi emotivi.

 

