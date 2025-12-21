In attesa di “Trauma” Tony Boy annuncia i primi concerti nei palazzetti

Tony Boy tour 2026.

Il rapper, in attesa del nuovo disco in uscita tra poche settimane, ha annunciato i suoi primi concerti nei palazzetti aprendo ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso live. Dopo un 2025 segnato da risultati discografici importanti e da un tour nei club interamente sold out, l’artista porterà la sua musica sui grandi palchi a partire da maggio 2026.

Un passaggio che arriva dopo lo show-evento di Rho Fiera Milano e l’annuncio del nuovo album TRAUMA, in uscita il 2 gennaio 2026. Dai club ai palazzetti, Tony Boy compie oggi il salto più significativo della sua carriera, trasformando una crescita costante in una nuova dimensione dal vivo.

tony boy Dai club ai palazzetti

Con Going Hard 3 (disco di platino) e Uforia (disco d’oro), Tony Boy ha dimostrato di essere uno degli artisti più prolifici e continui della nuova scena italiana. Non solo per quantità, ma per capacità di trasformare ogni progetto in un tassello coerente di un racconto più ampio.

Ora è giunto il momento di portare questo percorso nella dimensione dei palazzetti.

Prodotti da Vivo Concerti, i live partiranno il 13 maggio 2026 e porteranno Tony Boy per la prima volta sui palchi dei palazzetti di alcune delle città simbolo del suo percorso.

Mercoledì 13 maggio 2026 – ROMA @ Palazzo dello Sport

Venerdì 15 maggio 2026 – MILANO @ Unipol Forum

Venerdì 29 maggio 2026 – PADOVA @ Fiera

“TRAUMA”: il nuovo album apre il 2026

Queste date saranno anche l’occasione per portare dal vivo TRAUMA, il nuovo album di Tony Boy in uscita venerdì 2 gennaio 2026 per Atlantic Records Italy / Warner Music Italy.

Un disco annunciato quasi in sordina, come un respiro trattenuto troppo a lungo. Non una mossa a effetto, ma un gesto necessario. TRAUMA è il modo con cui Tony Boy decide di aprire il nuovo anno: senza filtri, senza protezioni, usando la musica come spazio di attraversamento dei propri nodi emotivi.