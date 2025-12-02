2 Dicembre 2025
Tony Boy apre il 2026 con “TRAUMA”: un nuovo album che arriva senza avvisi e rilancia la sua corsa nella scena italiana

Un disco nato dall’urgenza di trasformare il caos in musica

Tony Boy presenta il nuovo album “Trauma”
Tony Boy annuncia il primo album del 2026: esce a gennaio il nuovo disco, TRAUMA. Svelata la tracklist.

Tony Boy negli ultimi due anni ha ribaltato ogni tempistica della scena italiana. Prima Going Hard 3, certificato disco di platino, poi Uforia e in mezzo un tour nei club sold out dalla prima all’ultima data culminato con un live XXL a Rho Fiera Milano.

Ora, sorpresa, è arrivato l’annuncio del nuovo album TRAUMA, in uscita il 2 gennaio 2026 per Atlantic Records Italy/Warner Music Italy.

TONY BOY “TRAUMA”: l’annuncio senza preavviso

Il nuovo disco arriva esattamente come lui vive la musica: di impulso. Tony Boy ha scelto di annunciarlo a sorpresa, senza strategia tradizionale, senza spoiler, senza l’ombra di un’anticipazione. Una scelta che gli somiglia e che segna l’inizio di un nuovo capitolo: più istintivo, più crudo, più intimo.

Perché TRAUMA? Perché per Tony Boy la musica è il modo in cui attraversa ciò che fa male, il filtro con cui trasforma la pressione in una storia, il caos in un suono. Ogni volta che è ripartito da una ferita, ha costruito una hit. E ogni volta che è salito su un palco, ha trasformato quel dolore in un rito collettivo.

tracklist e copertina di “TRAUMA”

Copertina del nuovo album “Trauma” di Tony Boy

Ecco i brani che compongono il nuovo album:

  1. Trauma
  2. Solamente per amore
  3. Chicchi di caffè
  4. Cicatrici
  5. Ansia 162
  6. 4X4
  7. Scudo
  8. Bene ormai
  9. Diablo
  10. Cammino
  11. Ice
  12. In silenzio
  13. 1 vs 1
  14. Generazione X

 

