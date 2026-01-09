9 Gennaio 2026
MAHMOOD: il debutto nel cinema con Gabriele Muccino per “Le cose non dette”

Nel nuovo film di Gabriele Muccino un inedito di Mahmood, Le cose non dette
Le cose non dette, Mahmood, testo e significato del nuovo singolo. Il 16 gennaio segna una data importante per il percorso artistico di Mahmood. Il cantautore, reduce da un 2025 da record, si cimenta per la prima volta nella firma di una canzone originale per il cinema: Le cose non dette.

Il brano, che porta lo stesso titolo del nuovo film di Gabriele Muccino (nelle sale dal 29 gennaio), è un vero e proprio singolo inedito prodotto e diretto da Paolo Buonvino. La traccia accompagna già le immagini del trailer ufficiale, portando l’identità musicale unica di Mahmood all’interno di una narrazione cinematografica intensa.

Un debutto sul grande schermo

È la prima volta che Mahmood presta la sua voce e la sua scrittura a una colonna sonora originale. Il brano, in uscita per Island/Universal Music, si inserisce in un’opera tratta dal romanzo Siracusa di Delia Ephron. Il cast del film è stellare e vede protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini.

Questa collaborazione unisce la visione di uno dei registi più amati del cinema italiano alla capacità di Mahmood di raccontare la contemporaneità attraverso sonorità urban e pop ricercate.

Il brano è già disponibile in pre-save al seguente link: https://island.lnk.to/lecosenondette.

TESTO – MAHMOOD – LE COSE NON DETTE

Quel bacio sulla bocca
Come le cose che non rifaremo mai
come chiederci “come stai?”
Ti odierei per sempre
perso tra le cose non dette

