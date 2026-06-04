4 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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4 Giugno 2026

Fulminacci porta Calcinacci all’aperto: le date estive e la scaletta live

Dopo il Palazzacci Tour, Fulminacci torna live nei festival italiani con undici concerti tra giugno e agosto.

Tour di Oriana Meo
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo
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Fulminacci torna in concerto nell’estate 2026 con Fulminacci all’aperto, il tour nei festival italiani in partenza il 23 giugno dallo Sherwood Festival di Padova. Undici date, fino alla chiusura del 30 agosto al Mantova Summer Festival, dopo la primavera nei palazzetti con il Palazzacci Tour 2026.

Il tour estivo arriva nella stagione di Calcinacci, album pubblicato il 13 marzo 2026 da Maciste Dischi/Warner Records Italy/Warner Music Italy, dopo la partecipazione di Fulminacci a Sanremo 2026 con Stupida sfortuna. Nelle ultime settimane tra i brani più presenti nel repertorio e nell’interesse del pubblico c’è anche Maledetto me, tra le canzoni più rappresentative dell’attuale fase live del cantautore romano.

Fulminacci concerti estate 2026: le date del tour all’aperto

  • 23 giugno 2026 – Sherwood Festival – Padova
  • 25 giugno 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)
  • 26 giugno 2026 – Pisa Summer Knights – Pisa
  • 28 giugno 2026 – NoSound Fest – Servigliano (FM)
  • 2 luglio 2026 – Sequoie Music Park – Bologna
  • 9 agosto 2026 – Sei Festival – Melpignano (LE)
  • 10 agosto 2026 – Locus Festival – Locorotondo (BA)
  • 12 agosto 2026 – Sotto il Vulcano Fest – Catania
  • 21 agosto 2026 – Alguer Summer Fest – Alghero
  • 29 agosto 2026 – Trentino Music Arena – Trento
  • 30 agosto 2026 – Mantova Summer Festival – Mantova

Il tour estivo di Fulminacci dopo i palazzetti

Fulminacci all’aperto parte a poco più di due mesi dal Palazzacci Tour 2026, il primo giro dell’artista nei palasport, concluso il 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.

La tournée estiva, prodotta e organizzata da Magellano Concerti, porta il repertorio di Fulminacci nei festival italiani tra giugno e agosto. Il calendario comprende undici appuntamenti distribuiti lungo tutta la penisola, con chiusura affidata alle date di Trento e Mantova, entrambe condivise con Mobrici.

Calcinacci, il disco al centro della nuova stagione live

Il tour segue l’uscita di Calcinacci, album di tredici brani che include Stupida sfortuna, la canzone portata in gara al Festival di Sanremo 2026.

Nel disco sono presenti anche due collaborazioni: Fantasia 2000 con Franco126 e Mitomani con Tutti Fenomeni. La produzione è curata da Golden Years.

La scaletta di Fulminacci all’aperto 2026

La scaletta del tour estivo sarà disponibile dopo il concerto del 23 giugno 2026 allo Sherwood Festival di Padova, prima data di Fulminacci all’aperto.

Come riferimento, durante la tappa conclusiva del Palazzacci Tour 2026, il 18 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, Fulminacci ha portato sul palco questa scaletta:

  • Intro
  • Forte la banda
  • Indispensabile
  • Sembra quasi
  • Resistenza
  • Brutte compagnie
  • Niente di particolare
  • Interlude
  • Simile
  • Le biciclette
  • +1
  • Aglio e olio con Willie Peyote
  • A-Punk, versione italiana della cover dei Vampire Weekend
  • L’avventura
  • Interlude
  • Tutto bene
  • Nulla di stupefacente
  • Una sera
  • La siepe
  • San Giovanni
  • Interlude
  • Meno di zero
  • Borghese in borghese
  • Maledetto me
  • Casomai
  • Tutto inutile
  • Spacca
  • Tattica
  • Baciami baciami
  • Tommaso
  • Santa Marinella
  • Stupida sfortuna

La scaletta dei concerti estivi potrà cambiare rispetto allo spettacolo portato nei palazzetti, sia nell’ordine dei brani sia nella presenza di eventuali ospiti.

Il percorso live di Fulminacci

Nato a Roma nel 1997, Fulminacci ha pubblicato nel 2019 il debutto La vita veramente, vincitore della Targa Tenco come Opera Prima e successivamente certificato oro.

Dopo il primo Sanremo nel 2021 con Santa Marinella, il cantautore ha pubblicato Tante care cose e Infinito +1. Nel 2026 è tornato al Festival con Stupida sfortuna, prima di affrontare il primo tour nei palazzetti della sua carriera.

Biglietti per i concerti estivi di Fulminacci

I biglietti per le date di Fulminacci all’aperto 2026 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali. Informazioni sui singoli appuntamenti sono disponibili anche sul sito di Magellano Concerti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





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