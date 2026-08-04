Thomas oggi pubblica un singolo alla volta, per l’etichetta indipendente Dischi dei Sognatori. In molti si chiedono che fine abbia fatto il ragazzo, col ciuffo che sfidava le leggi della gravità, di Amici 16. Cantante che nel 2017 arrivò al disco d’oro in meno di due settimane con l’EP Oggi più che mai.

L’ultimo brano è del maggio 2025. In televisione è tornato nel 2024 con Tale e Quale Show, e un album lo annuncia dal 2022 senza averlo ancora pubblicato.

Thomas Prima di Amici: Io Canto, il Festival Show e un inedito a sedici anni

Thomas Bocchimpani nasce a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 13 aprile 2000. Studia al liceo musicale, pianoforte e chitarra, e ad Amici arriva con un curriculum già lungo per la sua età.

A dodici anni è in finale al Tour Music Fest a Roma, e ci torna l’anno dopo. Nel 2013 partecipa al Festival Show Junior, poi entra nella quarta edizione di Io Canto su Canale 5, nella squadra di Flavia Cercato, e arriva in semifinale.

Nel 2016 al Festival Show porta Sheela, il suo primo inedito, scritto con Anthony e Vittorio Conte. Il management è della madre dei due autori, Maria Totaro.

Amici 16: esce a due sabati dalla finale con il disco già in stampa

Nell’edizione 2016/2017 di Amici di Maria De Filippi Thomas entra nella squadra Bianca. Alla quinta puntata del serale, il 22 aprile, finisce al ballottaggio con Cosimo Barra e la giuria decide di salvarli tutti e due.

Esce all’ottava, il 13 maggio, due sabati prima della finale. Il suo EP però era già pronto: le date instore erano state annunciate lo stesso giorno dell’eliminazione.

Oggi più che mai esce il 19 maggio 2017 per Warner Music Italia, sette brani scritti con i fratelli Conte e arrangiati da Stash dei The Kolors, e debutta al numero 2. Il 1° giugno supera le 25.000 copie e prende il disco d’oro.

Il giorno dopo ci mandò questa dichiarazione: “Ci sono momenti come questi che a volte non servono troppe parole, sono troppo felice ed è stupendo che il mio album sia stato acquistato da così tanta gente, è un sogno che si realizza”.

Un disco d’oro a chi era uscito prima della semifinale, ad Amici, è capitato un’altra volta sola: a Biondo, che nel 2018 lasciò il serale alla settima puntata e certificò Dejavu in un mese.

Agli instore di Thomas si presentano oltre mille persone a città, duemila a Milano. Ad ottobre arriva l’album omonimo, Thomas, undici tracce, e questa volta debutta al numero 1.

Il titolo lo spiegò così: “Ho voluto dare all’album il mio nome, perché tutti i brani che lo compongono parlano di me, del mio mondo, dei miei sogni, di tutti i miei colori”. Alla vigilia dell’uscita ce lo raccontò canzone per canzone, e su Non ridere di me disse: “Dopo tutto questo ritmo, sia io che l’album avevamo bisogno di prendere un bel respiro”.

Gli anni Warner: il secondo oro, i Queen e Sanremo Giovani

Il 4 maggio 2018, tre settimane dopo aver compiuto diciotto anni, esce Thomas 18Edition, sedici canzoni fra il disco originale e i nuovi inediti. Un mese più tardi arriva il secondo disco d’oro.

Nella nostra videointervista di quei giorni diceva che i diciotto anni non avevano cambiato niente di lui, ma gli avevano aperto scelte che prima facevano gli altri: la crescita vera, secondo lui, sarebbe arrivata da lì.

Nell’agosto 2018 è l’unico italiano scelto per il medley internazionale con cui la 20th Century Fox lancia Bohemian Rhapsody. Vola a Londra con altri sedici artisti. Nello stesso periodo apre alcune date del tour di Laura Pausini.

Poi il ritmo rallenta. Nel dicembre 2019 arriva in finale a Sanremo Giovani con Ne 80, uno dei dieci brani scelti su oltre ottocento, e perde contro Leo Gassmann che quell’anno avrebbe trionfato al Festival.

A gennaio 2020 esce l’EP Imperfetto, sei tracce. È l’ultimo lavoro con Warner Music. Lontano dal talent il ragazzo “smette di funzionare” e, storia vista e rivista negli anni, viene abbandonato dalla major.

I due anni di silenzio e il ritorno da indipendente

Fra il 2020 e il 2022 Thomas quasi sparisce dalla scena discografica. Nell’agosto 2020, annunciando un concerto ad Abano Terme, scrisse ai suoi: “Ho ancora un paio di bocconi amari da mandare giù, ma so che presto tornerò, con le mie canzoni, con tutta l’anima e il cuore che serve”.

Torna il 10 giugno 2022 con 806, e lo presenta come una ripartenza da zero: “Questo singolo rappresenta sia un traguardo artistico ed autoriale sia il nuovo punto zero nella mia giovane carriera”.

È il primo pezzo dopo il distacco da Warner: esce per Quercus Production con distribuzione Artist First, scritto con Riccardo Quagliato, Stefano Paviani e Nicola Messedaglia.

A ottobre arriva Monroe, e con quello anche il cambio di passo nei testi: “È l’inizio di una nuova consapevolezza artistica quindi di un nuovo modo di scrivere e di vivere la musica”. Il tour dell’autunno 2022 salta e i biglietti vengono rimborsati.

Cosa fa Thomas oggi

Nel gennaio 2023 esce 23:23, che ha chiamato “la mia dedica” alle storie divise dai chilometri. A giugno apre una serie di live session unplugged partendo da Lonely di Justin Bieber, una canzone che, ha detto, “ha dato voce a tanti miei bui”.

In televisione torna il 20 settembre 2024, nel cast della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show su Rai 1. Otto puntate, in cui imita fra gli altri Irama, Tiziano Ferro, Justin Timberlake e Michael Bublé.

Chiude sesto con 390 punti, nell’edizione vinta da Verdiana Zangaro, senza aggiudicarsi nessuna serata.

Nella stessa settimana in cui parte il programma pubblica due singoli, pensati come i due lati di un quarantacinque giri digitale: Guarda come si fa il 20 settembre e Salto mortale il 27, il secondo con “l’anima dark, introspettiva ed emotiva”.

Tutti i brani escono per i Dischi dei Sognatori, l’etichetta fondata da Marco Rettani, che ha in roster Marco Carta, Mietta e Le Deva. Rettani firma con lui tutte e due quelle canzoni.

L’ultimo brano da solista è del 30 maggio 2025: La parte più bella, nata nel 2018 e ripresa in mano sei anni dopo, mentre girava Tale e Quale, con Simone Sproccati e Crytical.

Nel febbraio 2026 presta la voce a Nonostante tutto di PeTr3SKU, scritta ancora una volta dai fratelli Conte.

Un album invece resta annunciato e mai uscito. Sarebbe il quarto, il primo lontano da Warner: lo diede in arrivo per il 2023, e nel settembre 2024 presentava Guarda come si fa e Salto mortale come i due brani che lo anticipavano. A oggi il suo ultimo disco resta Imperfetto, del gennaio 2020.

La discografia di Thomas

Disco Anno Etichetta Debutto Certificazione Oggi più che mai (EP) 2017 Warner Music Italia #2 Oro Thomas 2017 Warner Music Italia #1 Nessuna Thomas 18Edition 2018 Warner Music Italia – Oro Imperfetto (EP) 2020 Warner Music Italia – Nessuna

Le nostre interviste a Thomas

Domande frequenti su Thomas

Che fine ha fatto Thomas di Amici?

Fa ancora musica e la pubblica un pezzo alla volta, oggi per l’etichetta indipendente Dischi dei Sognatori. Nel 2024 è tornato in prima serata su Rai 1 con Tale e Quale Show, dove ha chiuso sesto.

L’ultimo brano che ha inciso da solista è La parte più bella, del maggio 2025. Il quarto album, annunciato dal 2022, non è ancora uscito.

Dove è arrivato Thomas ad Amici 16?

È uscito all’ottava puntata del serale, il 13 maggio 2017, due sabati prima della finale. Sei giorni dopo era in negozio il suo EP, che in due settimane arrivò al disco d’oro.

Qual è il vero nome di Thomas?

Si chiama Thomas Bocchimpani. Sui dischi ha sempre usato solo il nome.

Dove è nato Thomas?

È nato a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, il 13 aprile 2000. Ha studiato al liceo musicale, pianoforte e chitarra, e prima di Amici era già passato da Io Canto e dal Festival Show.

Qual è la discografia di Thomas?

Ha esordito nel maggio 2017 con l’EP Oggi più che mai, disco d’oro. In ottobre è uscito l’album Thomas, che ha debuttato al numero 1. Nel 2018 ha pubblicato Thomas 18Edition, anche questo oro, e nel gennaio 2020 l’EP Imperfetto.

Thomas ha partecipato a Sanremo?

È arrivato in finale a Sanremo Giovani nel dicembre 2019 con Ne 80, uno dei dieci brani scelti su oltre ottocento. Ha perso contro Leo Gassmann e all’Ariston non è mai andato in gara.