Thomas Imperfetto è il titolo del nuovo album.

Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani 2019 conclusasi giovedì scorso il giovane Thomas è già pronto a ripartire con il suo viaggio musicale attraverso un nuovo album.

L’artista con il suo brano dalle sfumature Funky, Ne 80 (trovate qui testo e audio) ha superato le selezioni tra oltre 800 brani arrivando nei 10 finalisti.

Purtroppo proprio al rush finale, nella serata di giovedì 19 dicembre, ha avuto la peggio nello scontro con Leo Gassmann e la cosa ha scatenato diverse polemiche sui social.

I due infatti dopo la votazione risultavano pari. Leo aveva dalla sua il voto della giuria televisiva dei presentatori (Baudo, Chiambretti, Clerici, Conti e Gigi D’Alessio) e quella della Commissione Artistica, Thomas invece ha avuto dalla sua parte il voto popolare, ovvero la giuria demoscopica e il televoto.

Le sorti della sfida sono state quindi giudicate dalla giuria televisiva che, ovviamente, ha confermato il proprio voto permettendo a Leo Gassmann di superare il turno.

Poco male, il ragazzo ha dimostrato di avere talento non solo come cantante ma anche come perfomer e il nostro sito continuerà a sostenerlo come fatto finora.

Purtroppo non abbiamo avuto modo di intervistarlo a causa del veto della sua casa discografica nei nostri confronti (vedi qui il nostro editoriale) ma ho avuto modo di incontrarlo personalmente subito dopo il verdetto e posso affermare che Thomas ha preso questa “sconfitta” come un nuovo stimolo per andare avanti nel suo percorso e continuare a migliorarsi.

THOMAS imperfetto il NUOVO ALBUM

Ed il percorso del ragazzo riparte da subito con la pubblicazione del suo terzo album annunciata sui profili social del giovane artista.

Ricordiamo che ad oggi Thomas vanta un primato, è infatti l’unico partecipante ad Amici di Maria De Filippi in 18 edizioni ad avere conquistato ben due dischi d’oro, uno per ogni album, senza essere arrivato in finale e senza aver partecipato ad altri talent o manifestazioni come il Festival di Sanremo.

Thomas oggi ha svelato la copertina del nuovo disco, il titolo e la data di uscita attraverso 9 immagini mosaico pubblicate sul suo profilo e riportanti queste diciture:

Imperfetto come il tempo

Imperfetto come il suono

Imperfetto come la passione

Imperfetto come l’amore

Imperfetto come i sogni

Imperfetto come tutto ciò che è puro

Imperfetto come me

Il nuovo disco, un EP si chiamerà quindi Imperfetto e sarà nei negozi di dischi, fisici e digitali, e sulle piattaforme streaming dal 24 gennaio 2020.