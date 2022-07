Thomas: la videointervista per riprendere un discorso musicale interrotto dagli eventi

Thomas Bocchimpani in arte semplicemente Thomas è, nel suo piccolo un artista già detentore di alcuni record.

E’ per inciso l’artista più giovane ad aver mai conquistato un disco d’oro nel minor tempo possibile, cosa ottenuta con il suo Ep d’esordio a soli 16 anni.

E’ poi l’unico non finalista della scuola dei talenti televisiva di Maria De Filippi ad aver ottenuto un contratto discografico, senza appunto presenziare nella puntata finale dello show, essendosi classificato “solo” sesto.

Poi, sempre nel 2017, Thomas pubblica un altro album, Omonimo, e raggiunge il n°1 in classifica e si guadagna un altro disco d’oro.

La strada sembra in discesa e le condizioni per continuare ad impressionare sempre più pubblico sembrano esserci tutte. La padronanza del palco mostrata da subito dall’artista arriva da molto lontano, quando cercando di emulare il suo idolo, Michael Jackson, ha imparato a ballare e cantare simultaneamente, a dare una visibilità alla sua musica, ad unire gli stili più disparati proprio come il re del pop era solito fare.

Tuttavia appena pubblicato il terzo lavoro, Imperfetto, nel 2020, esattamente una settimana dopo il mondo ha chiuso le sue mura per la pandemia, lasciando morire tanta musica venuta fuori nel periodo, essendo questa privata di promozione e di possibilità live. L’artista del vicentino ha così dovuto annullare tour e tutto quel che girava attorno a quel lavoro a cui aveva dedicato oltre due anni di vita.

Oggi però è tempo di ritornare ed il ritorno di Thomas passa per un nuovo singolo 806 ( ottozerosei mi corregge subito dal mio ottocentosei, ndr ), con cui rilancia con un nuovo look ( mai trascurato o lasciato al caso ), la sua possibilità musicale, ripartendo proprio da quanto la sua bella voce sa giostrarsi tra i movimenti del corpo ed un fortissimo impatto visivo.

Di questo e di tanto altro Thomas mi ha raccontato nella nostra videointervista. Eccola a voi.

Thomas videointervista