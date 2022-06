Thomas: Dopo due anni di studio e ricerca inizia con “806” un nuovo capitolo della carriera del giovane cantante e performer

Thomas 806 significato del testo del singolo che segna l’atteso ritorno del cantante e performer lanciato, in tenera età da Io canto, ma affermatosi adolescente con Amici di Maria De Filippi e due album certificati con il disco d’oro.

Il nuovo brano arriva nelle piattaforme digitali da stanotte, 10 giugno 2022, mentre sarà lanciato anche in radio da venerdì 17 giugno. L’artista classe 2022 mancava dalle scene discografiche dal 2020, anno in cui ha lanciato il suo terzo album, Imperfetto.

Thomas 806 significato

806 esce per Quercus production con distribuzione Artist First, e segna una nuova consapevolezza e una maturazione artistica per Thomas dopo un periodo di ricerca e di scrittura.

Il brano è parte integrante di un progetto dal respiro internazionale che vedrà Thomas impegnato in una serie di appuntamenti live che metteranno in luce la sua poliedricità e la personalità da performer. Ecco come parla l’artista di questo nuovo capitolo della sua carriera…

Questo singolo rappresenta sia un traguardo artistico ed autoriale sia il nuovo punto zero nella mia giovane carriera. Dopo questi anni di esilio dai grandi palchi sono tante le cose che ho da dirvi, ma come sempre lascerò parlare la musica per prima.

Vi avviso: munitevi di scarpe comode, qualche accessorio vintage e un buon impianto per ascoltare il nuovo sound perché una volta premuto play non smetterete di ballare!

Promette quindi tanta energia il giovane artista cresciuto con l’ammirazione per le grandi popstar internazionali, Michael Jackson in primis.

Thomas 806 testo e audio

(di Thomas Bocchimpani, Riccardo Quagliato, Stefano Paviani, Nicola Messedaglia)

In arrivo il 10 giugno