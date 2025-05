Thomas torna con “La parte più bella”, un brano per chi sceglie di esserci realmente… ogni giorno

Testo e significato di La parte più bella, il nuovo singolo di Thomas fuori su tutte le piattaforme digitali dal 30 maggio per Dischi dei Sognatori/ADA Music Italy.

THOMAS – LA PARTE PIÙ BELLA – IL SIGNIFICATO DEL BRANO

Ecco come il cantautore ci racconta questo nuovo brano, scritto insieme a Simone “heysimo” Sproccati, Crytical, Marco Rettani ed Eugenio Darie:

“L’idea del brano è nata nel 2018, e l’avevo sviluppata in studio insieme a Jaydar (Eugenio Darie) e Marco Rettani. Di questa canzone mi piaceva l’incipit del ritornello, che è rimasto invariato, ma sentivo che il pezzo, in generale, aveva bisogno di un upgrade sonoro e autorale, qualcosa che mi permettesse di raccontarmi in una chiave più matura e consapevole. Così, a novembre 2024, nel periodo in cui ho partecipato a Tale e Quale Show, sono tornato a lavorarci insieme a Simone Sproccati e Crytical.” Grazie alla collaborazione con la penna/spada di Crytical e alle produzioni intense di heysimo, La parte più bella è diventata una canzone che sento ancora più mia. È una dedica alla persona che mi ha insegnato il valore della perseveranza e della lealtà in una relazione, perché quando il cuore si mette a nudo, mostrando la sua parte più bella ma anche quella più fragile, nasce qualcosa di autentico. Tra onde da superare e cieli che crollano, l’amore sa resistere al tempo. E quindi questo brano è per chi sceglie realmente di esserci, ogni giorno.“

LA COPERTINA

THOMAS – LA PARTE PIÙ BELLA – TESTO

(Thomas, Simone Sproccati, Crytical, Marco Rettani, Eugenio Darie)

Come passano gli anni

Ci pensi a chi hai davanti

Ho imparato a non lasciarti andare

E al posto del mio orgoglio

Puoi restare tu

Che sai come calmarmi

Vedi il bello nei miei sbagli

Se vuoi lascio la porta aperta

Resta nella mia testa

E non pensare più

Che non siamo più niente di che

Che c’è un mare di rabbia tra noi

E anche se fa paura nuotare

Le onde saranno più basse di me

E anche quando il cielo crollerà

Farò sempre da tetto per te

Oltre ogni dubbio o verità

Non ti lascerò

Sola in un mondo gelido

E se nulla è per sempre

fermeremo il tempo

Sei tu il mio presente che dura in eterno

E lo so

Che a volte sono pessimo

E anche se non ho niente

Ho riservato a te

La parte più bella e più brutta di me

Non credo sia mai tardi

Per tornare sui tuoi passi

Ma se vuoi litigare ancora

Ti mostro quanto affondo

Posso andare giù

E non mi dire che non sei più la mia priorità

Se ho fatto a pugni col mio cuore per restare qua

Ognuno con il tempo ha ciò che merita

Menti e fai la perfida ma sei la mia metà

E anche quando il cielo crollerà

Farò sempre da tetto per te

Oltre ogni dubbio o verità

Non ti lascerò

Sola in un mondo gelido

E se nulla è per sempre

fermeremo il tempo

Sei tu il mio presente che dura in eterno

E lo so

Che a volte sono pessimo

E anche se non ho niente

Ho riservato a te

La parte più bella e più brutta di me

Oh

La parte più bella e più brutta di me

Oh

Sei la parte più bella di me

Non ti lascerò

Sola in un mondo gelido

E se nulla è per sempre

fermeremo il tempo

Sei tu il mio presente che dura in eterno

E lo so

Che a volte sono pessimo

E anche se non ho niente

Ho riservato a te

La parte più bella e più brutta di me