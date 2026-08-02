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Massimiliano Longo
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Valerio Scanu e la puntata de Le Iene mai andata in onda: “Sono nelle blacklist di Mediaset”

Mediaset non ha replicato. A luglio Scanu ha pubblicato l'album Il mio Sanremo.

News di Massimiliano Longo
Valerio Scanu in una foto promozionale, camicia a righe e sguardo in camera su fondo grigio
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Valerio Scanu torna sul suo rapporto con Mediaset e su una sua ospitata a Le Iene, registrata nel febbraio 2022 e mai andata in onda. Lo ha detto nel podcast The Man under the Hood di Mauro Mohoric, uscito il 1 agosto 2026. Mediaset non ha replicato.

La rottura di cui parla risale al 2016, e l’avevamo ricostruita ad aprile, quando il cantante ne aveva parlato a un altro podcast: i 18mila euro a puntata de L’Isola dei Famosi del 2015 e la promessa non mantenuta di Maria De Filippi. Nella sua versione fu la conduttrice a convincerlo ad accettare il reality, in cambio di un’ospitata al serale di Amici. L’ospitata non arrivò. L’anno dopo Scanu andò a Ballando con le Stelle e pubblicò un comunicato stampa durissimo: la risposta fu una diffida, poi una querela.

La puntata de Le Iene registrata nel febbraio 2022

Nel podcast Scanu colloca in quel solco anche l’episodio de Le Iene, arrivato dopo uno scherzo del programma. Registrò la sua parte, il video di lancio finì sui social, poi sparì tutto: “la puntata dove c’ero io è stata cancellata, o almeno hanno tolto la mia parte”. Quando una redattrice gli chiese di rimuovere il post, la sua risposta fu che il video non lo aveva pubblicato lui.

Sul quadro generale il cantante è netto: “Io sono nelle blacklist di Mediaset. Per questo litigio che è accaduto”. E ancora: “da quel momento in Mediaset non ho mai più messo piede”.

Lo scherzo con Belén Rodriguez e le telefonate senza risposta

Lo scherzo del 2022 portava la firma di Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Scanu racconta che dopo la registrazione con la conduttrice era nato uno scambio di numeri, con tanto di invito: “Ma ciao, perché non ci vediamo fuori di qua?”. Poi la sua parte non andò in onda e, nella sua ricostruzione, il contatto finì lì: “non mi ha nemmeno più risposto Belen al telefono, pensa te!”.

Sono dichiarazioni di una parte sola, e al momento né Mediaset né la redazione de Le Iene le hanno commentate. Sul fronte musica, Scanu ha pubblicato a luglio Il mio Sanremo, l’album in cui rilegge il Festival che ha vinto nel 2010 con Per tutte le volte che….

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