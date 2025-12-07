7 Dicembre 2025
Valerio Scanu debutta con il musical “Incanto – Atlante di mondi fantastici”

Lo show, nato da un soggetto del cantante, unisce musica, danza e narrazione visiva

Valerio Scanu debutta con "Incanto - Atlante di mondi immaginari"
Valerio Scanu è pronto per una nuova esperienza artistica, che unisce musica, danza e narrazione visiva. Si tratta dello show Incanto – Atlante di mondi fantastici. Il debutto è previsto per l’11 dicembre 2025 al Nuovo Teatro Orione a Roma.

Lo show è nato da un soggetto di Valerio Scanu, che lo presenta così: “Un granchio che canta e balla, un poeta con il cuore spezzato e una regina del burlesque… sembra l’inizio di una barzelletta, invece è il mio musical. Tre personaggi, una sola voce (la mia). Vieni a scoprire cosa succede quando mondi impossibili si incontrano sul palco”.

Valerio Scanu è protagonista del musical "Incanto - Atlante di mondi immaginari"

Incanto – Atlante di mondi fantastici è un viaggio musicale immersivo. Lo show, scritto e diretto da Veronica Matrisciano, si ispira a grandi colonne sonore e brani iconici. Tra questi, ci sono alcuni Classici Disney e canzoni che fanno parte dell’immaginario collettivo.

Lo spettacolo è fatto anche di narrazione e danza. Di recente, Scanu si è dedicato con sempre maggior convinzione e impegno al ballo, che è diventato parte integrante della sua nuova cifra scenica. Con questo show, l’artista realizza una nuova tappa del suo percorso all’insegna della poliedricità e versatilità.

Sul palco, insieme a Valerio Scanu ci sono Dada Loi, Marianna Mennitti, Andrea Germinario, Giò Giò Rapattoni, Irene Calvia, Mariana Valente e Stefano De Santis. La direzione musicale è di Francesco Lattorre; e le coreografie sono opera di Luigi Francescangeli e Noemi Ortolesi.

I biglietti per Incanto – Atlante di mondi fantastici sono disponibili su TicketOne.

