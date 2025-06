Valerio Scanu torna con “Vivo La Notte”: un viaggio tra emozioni crude e notti che non finiscono mai

Valerio Scanu, Vivo La Notte: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 6 giugno, Vivo La Notte è il nuovo singolo di Valerio Scanu, in uscita per NatyLoveYou / ADA Music Italy.

Scritto dallo stesso Valerio insieme a William Buca, Brigida Carbone ed Elio Depasquale, che ne ha curato anche la produzione artistica, il brano fa da apripista a un nuovo modo di concepire la musica dance.