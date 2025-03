Ora o mai più, le pagelle agli inediti lanciati dal programma: la rinascita di Carone e “l’anonimato” di Lupo abbandonato

Ora o mai più le pagelle agli inediti presentanti nella terza edizione del programma.

Esattamente una settimana fa si concludeva la terza edizione di Ora o mai più con la vittoria di Pierdavide Carone. Oggi torniamo a parlare degli artisti in gara con un appuntamento speciale dedicato alle pagelle degli inediti presentati durante il programma.

Non perdiamo altro tempo e scopriamo chi, tra gli 8 talenti in gara, ci ha convinto di più e chi, invece, meno. In questa occasione, in via eccezionale, assegniamo anche un voto a ogni brano per rendere ancora più chiaro il nostro giudizio.

