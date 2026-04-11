11 Aprile 2026
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11 Aprile 2026

Valerio Scanu torna con un nuovo singolo e svela la promessa non mantenuta di Maria De Filippi

Il cantante ha lanciato una nuova versione di "Spunta la luna dal monte" con Maria Luisa Congiu

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Valerio Scanu foto 2026 per il lancio di Spunta la luna dal monte
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Valerio Scanu torna in radio nel giorno del suo compleanno con un nuovo singolo, ma a far discutere sono soprattutto le sue recenti dichiarazioni sul passato televisivo. L’artista sardo ha scelto il podcast No Lies per ripercorrere senza filtri alcune tappe fondamentali della sua carriera, svelando retroscena inediti sui guadagni a L’Isola dei Famosi e sul deterioramento del rapporto con Maria De Filippi.

Un ritorno sulle scene che viaggia su un doppio binario: da una parte la musica, con l’uscita di Spunta la luna dal monte feat. Maria Luisa Congiu, dall’altra la volontà di chiudere i conti con alcune dinamiche del passato.

Il cachet da record a L’Isola dei Famosi

L’edizione 2015 de L’Isola dei Famosi rappresentava ancora un investimento imponente per le reti Mediaset, con un forte appeal sul pubblico e budget di conseguenza. Un contesto che spiega la trattativa economica svelata da Scanu, che ha ammesso come quell’esperienza sia stata la sua più grande soddisfazione economica in carriera, fruttandogli ben 144mila euro.

“Prendevo 18mila euro a puntata e le ho fatte tutte, arrivando in finale”, ha raccontato il cantante al podcast. “Eravamo partiti da una trattativa di circa 5mila euro a puntata. Io non volevo farlo, così mi sono detto: chiediamo 20mila euro, tanto non me li danno. Magari chiediamo 18, ma non accetteranno. Loro hanno accettato ma, nonostante ciò, non volevo andarci”.

Una cifra che, a detta dello stesso artista, rappresentava un’eccezione rispetto al resto del cast: “Sentivo veramente dei cachet che erano un decimo del mio. C’erano spacconi che prendevano magari mille euro e ti dicevano 10mila. Quando si tratta di guadagni, io invece faccio sempre il vago”.

La rottura con Maria De Filippi

Ma cosa convinse Valerio Scanu ad accettare, nonostante le resistenze iniziali? Il ruolo decisivo, secondo la sua ricostruzione, fu giocato da Maria De Filippi. Il cantante racconta di un intervento diretto della conduttrice: “Mi chiama e mi dice: ‘Ma dai fallo, che dopo ti aiuto io. Quando l’Isola finisce vieni ospite al serale e presenti il nuovo singolo’. Mi sono sentito in una botte di ferro e ho detto di sì”.

La promessa, tuttavia, non si sarebbe concretizzata. Al rientro dall’Honduras, le porte di Amici sarebbero rimaste chiuse per via di decisioni autoriali, incrinando un rapporto nato nel 2008 e culminato con la vittoria a Sanremo 2010. La frattura definitiva arriva nel 2016: Scanu sceglie di partecipare a Ballando con le Stelle e pubblica un duro comunicato stampa sulle dinamiche di potere in tv. La reazione è immediata: una diffida, seguita da una querela. Oggi, a distanza di anni, il cantante ammette che alcune questioni avrebbero dovuto essere gestite in privato, pur ribadendo la sua versione dei fatti.

Il ritorno musicale con “Spunta la luna dal monte”

Polemiche a parte, il focus torna sulla musica. Da venerdì 10 aprile è in radio e in digitale Spunta la luna dal monte (NatyLoveYou/ADA Music Italy), brano che vede la collaborazione di Maria Luisa Congiu. Una scelta non casuale per Scanu, che riparte da una canzone iconica cantata originariamente da Pierangelo Bertoli con i Tazenda, capace di ottenere uno degli applausi più lunghi nella storia del Festival di Sanremo.

“Sto preparando un progetto che non è solo un disco, è uno spettacolo che porterò in tutta Italia”, ha annunciato l’artista. “Racconterò con la musica il mio percorso. Da questo primo brano avrete capito che ripercorro delle tappe che toccano Sanremo”. Il singolo apre la strada al nuovo album, che conterrà altre riletture storiche e brani inediti di prossima pubblicazione.

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