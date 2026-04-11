La quarta puntata del Serale di Amici 2026, andata in onda ieri sera, sabato 11 aprile, in prima serata su Canale 5, ha emesso un importante verdetto (qui le nostre pagelle), dando vita a una serata carica di suspense che, come vi avevamo già anticipato qui, si è conclusa con una sola eliminazione, che arriva quasi al giro di boa, creando un nuovo equilibrio tra le squadre.

Ed ecco che, sotto lo sguardo attento dei giudici (Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio), gli 11 allievi ancora in gara si sono sfidati nelle classiche manche a squadre e uno di loro, a fine serata, ha dovuto abbandonare definitivamente il programma.

AMICI 2026: GLI OSPITI DELLA QUARTA PUNTATA DEL SERALE

In occasione della quarta puntata del Serale di Amici 2026, Maria De Filippi ha invitato Orietta Berti e Pierpaolo Spollon, che prenderanno parte a Password, il game show condotto da Alessandro Cattelan.

Ma non è tutto! Sul palco del talent show saliranno infatti anche Vincenzo Comunale e J-Ax, che presenterà Italia Starter Pack, il brano con cui ha preso parte al Festival di Sanremo 2026.

Ma chi ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola al termine della quarta puntata?

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