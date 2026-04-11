12 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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12 Aprile 2026

Serale Amici 2026, le pagelle della quarta puntata: Riccardo sorprende, Angie pronta per i musical

I nostri voti a tutti i cantanti in gara nella quarta puntata andata in onda sabato 11 aprile su Canale 5.

Amici di Lorenza Ferraro
Le pagelle dei cantanti della quarta puntata del Serale di Amici 2026 dell'11 aprile
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Dopo una terza puntata che ha portato all’eliminazione di ben due cantanti, il Serale di Amici 2026 giunge al quarto appuntamento televisivo, avvicinandosi sempre di più al giro di boa, quando i cantanti e i ballerini rimasti in gara saranno chiamare convincere la giuria – composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio – di meritare un posto dapprima in semifinale e successivamente in finale.

Nel mentre, tra inediti, cover e duetti, c’è chi conferma il proprio potenziale, chi sorprende e chi, invece, fatica a reggere la pressione di una gara in cui non sono ammessi errori o, per lo meno, in cui anche solo una piccola défaillance potrebbe costare cara.

Clicca in basso su “continua” per leggere le nostre pagelle della quarta puntata del Serale di Amici 2026, in onda l’11 aprile (qui il nome dell’eliminato).

Continua

All Music Italia

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