Dopo una terza puntata che ha portato all’eliminazione di ben due cantanti, il Serale di Amici 2026 giunge al quarto appuntamento televisivo, avvicinandosi sempre di più al giro di boa, quando i cantanti e i ballerini rimasti in gara saranno chiamare convincere la giuria – composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio – di meritare un posto dapprima in semifinale e successivamente in finale.

Nel mentre, tra inediti, cover e duetti, c’è chi conferma il proprio potenziale, chi sorprende e chi, invece, fatica a reggere la pressione di una gara in cui non sono ammessi errori o, per lo meno, in cui anche solo una piccola défaillance potrebbe costare cara.

Clicca in basso su “continua” per leggere le nostre pagelle della quarta puntata del Serale di Amici 2026, in onda l’11 aprile (qui il nome dell’eliminato).