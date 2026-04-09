9 Aprile 2026
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Lorenza Ferraro
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9 Aprile 2026

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quarta puntata con Orietta Berti e J-Ax

In giuria Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, mentre Alessandro Cattelan conduce "Password".

Amici di Lorenza Ferraro
Serale Amici 2026 anticipazioni 11 aprile
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Il Serale di Amici 2026 si avvicina al giro di boa con una quarta puntata, in onda l’11 aprile, carica di tensione e una sola eliminazione che potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola: ecco le anticipazioni, che ci raccontano cosa vedremo sabato in prima serata su Canale 5.

I GIUDICI DEL SERALE DI AMICI 2026

Anche questa settimana Gigi D’Alessio, AmadeusElena D’Amario e Cristiano Malgioglio saranno chiamati a giudicare le esibizioni dei cantanti e dei ballerini, mentre Alessandro Cattelan tornerà alla guida di Password.

Le squadre del serale di Amici 2026

Dopo la doppia eliminazione (Valentina e Plasma) della scorsa settimana, gli allievi ancora in gara sono 11, divisi in tre squadre capitanate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.

Qui, di seguito, riportiamo in dettaglio ogni squadra:

  • Team Zerbi-Celentano: Caterina (cantante), Elena (cantante), Riccardo (cantante), Emiliano (ballerino), Nicola (ballerino).
  • Team Cuccarini-Peparini: Angie (cantante), Lorenzo (cantante), Alex (ballerino).
  • Team Pettinelli-Lo: Gard (cantante), Kiara (ballerina), Alessio (ballerina).

Allievi quarta puntata Serale Amici 2026

Se non volete rovinarvi la sorpresa su ciò che è accaduto e chi è stato eliminato durante la quarta puntata del Serale di Amici 2026 secondo le anticipazioni di Superguida Tv NON cliccate su “continua” (ricordiamo che la puntata che andrà in onda sabato 11 aprile è registrata).

Continua

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