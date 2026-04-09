Shiva pubblica oggi, 10 aprile 2026, Vangelo, il suo ottavo album in dieci anni di carriera, per Milano Ovest / Sony Music. Il disco arriva con una tracklist di tredici brani e una serie di featuring che spaziano dai nomi di punta della scena urban italiana fino a una collaborazione del tutto inaspettata con Tiziano Ferro.

Il progetto era atteso da mesi e aveva già registrato una risposta immediata del pubblico in fase di preorder, con vinili autografati ed edizioni limitate esauriti in poco tempo.

Shiva Vangelo: tracklist e featuring del nuovo album

V per Vangelo Polvere Rosa Obsessed feat. ANNA Peccati Bad Bad Bad feat. Geolier Take 6 Dio esiste Babyface feat. Kid Yugi Spie Bacio di Giuda feat. Tiziano Ferro Mayday feat. Lazza, Sfera Ebbasta Risorgere Coscienza

La sorpresa Tiziano Ferro e i featuring del disco

Tra i featuring spiccano i nomi di punta della scena urban: Geolier, Lazza, Sfera Ebbasta, Kid Yugi e ANNA. Ma a colpire è soprattutto la presenza di Tiziano Ferro nel brano Bacio di Giuda, una collaborazione che attraversa i confini di genere e che si inserisce perfettamente nell’immaginario simbolico dell’album.

Dall’apertura con V per Vangelo fino alla chiusura con Coscienza, il disco sembra attraversare temi come colpa, tradimento e redenzione. Brani come Peccati, Dio esiste e la stessa Bacio di Giuda rafforzano l’immaginario spirituale che attraversa tutto il progetto, coerente con il titolo e con le quattro copertine simboliche che accompagnano il disco.

Il successo di Shiva e il tour nei palazzetti 2026

Con Vangelo Shiva arriva al suo ottavo album in dieci anni. Il progetto segue Milano Angels, certificato doppio platino, e Santana Money Gang, joint album con Sfera Ebbasta che nel 2025 ha conquistato tre dischi di platino.

Nel frattempo cresce anche l’attesa per il suo ritorno dal vivo. Il tour nei palazzetti 2026 ha registrato una risposta immediata del pubblico, con la data milanese del 6 maggio già sold out nelle prime 24 ore e il successivo raddoppio all’Unipol Forum.