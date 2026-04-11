11 Aprile 2026
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Shiva conquista la Top 20 di Spotify: “Vangelo” fa quasi 6,3 milioni di stream al debutto

Il rapper ha confermato anche la sua, attesissima, partecipazione a Belve.

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Shiva - Vangelo, classifica Spotify 10 aprile 2026
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Il 10 aprile 2026 Shiva pubblica Vangelo e la classifica Daily Top Songs Italy di Spotify si trasforma in una lista quasi monografica: 13 brani su 20 sono dell’album, con una sequenza ininterrotta dalla prima alla tredicesima posizione e un ritorno al quindicesimo posto con Take 6. Il totale degli stream generati dai soli brani presenti nella Top 20 supera i 6,29 milioni nel primo giorno.

L’unica interruzione nella sequenza è OSSESSIONE di Samurai Jay e Vito Salamanca al nono posto, con 493.812 stream. Un brano che è in classifica da 45 giorni grazie al Festival di Sanremo.

Vangelo di Shiva: i numeri del debutto su Spotify

V per Vangelo, title track dell’album, apre la classifica con 611.821 stream. Dietro, Babyface feat. Kid Yugi a 605.483 e Obsessed feat. ANNA a 598.369. Tre brani separati da meno di 14mila stream: l’ascolto del primo giorno si è distribuito sull’album senza concentrarsi su un singolo trainante. I primi cinque brani superano tutti i 550mila stream, con Polvere Rosa a 563.316 e Mayday feat. Lazza e Sfera Ebbasta a 553.534.

Bacio di Giuda con Tiziano Ferro, il featuring più atteso, debutta all’undicesima posizione con 404.526 stream. Più in basso rispetto ai brani trap puri dell’album, ma comunque dentro la Top 20 al primo giorno.

La Top 20 del 10 aprile

# Brano Artisti Stream
1 V per Vangelo Shiva 611.821
2 Babyface Shiva, Kid Yugi 605.483
3 Obsessed Shiva, ANNA 598.369
4 Polvere Rosa Shiva 563.316
5 Mayday Shiva, Lazza, Sfera Ebbasta 553.534
6 Spie Shiva 541.565
7 Peccati Shiva 521.070
8 Bad Bad Bad Shiva, Geolier 513.217
9 OSSESSIONE Samurai Jay, Vito Salamanca 493.812
10 Dio Esiste Shiva 463.171
11 Bacio di Giuda Shiva, Tiziano Ferro 404.526
12 Risorgere Shiva 336.784
13 Coscienza Shiva 327.691
14 DAVVERODAVVERO Artie 5ive 271.528
15 Take 6 Shiva 255.309
16 TU MI PIACI TANTO Sayf 242.466
17 CANZONE D’AMORE Geolier 217.373
18 Via dei Mille Dipinto, Fresh Beatz 201.867
19 2 GIORNI DI FILA Geolier, Sfera Ebbasta, ANNA 180.698
20 Stupida sfortuna Fulminacci 180.012

Tredici brani su quindici in top 20, tutto pronto per la FIMI

Shiva entra quindi al debutto tutti i suoi 13 brani nella Top 15 per un totale di 6,29 milioni di stream.

Qualche settimana fa Shiva aveva annunciato di aver raggiunto il disco d’oro in preorder, salvo essere smentito dalla FIMI, che aveva precisato come i preorder non rientrino nel conteggio delle certificazioni (vedi qui). Con questi numeri, l’oro è praticamente già lì. E con i giorni restanti della settimana e il contributo del fisico, il platino non è un’ipotesi lontana.

Shiva a belve, quando vederlo

Nel frattempo Shiva ha annunciato la sua partecipazione a Belve. Il rapper ha postato la foto che lo ritrae sull’ormai celebre sgabbello.

Ancora non c’è la conferma ufficiale ma la sua intervista con Francesca Fagnani, attesissima, potrebbe arrivare già martedì 14 aprile 2026 su Rai 2 in prima serata.

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