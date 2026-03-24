Shiva, “Vangelo” è già disco d’oro prima dell’uscita: tracklist e indizi sui feat

Shiva non ha ancora pubblicato il nuovo album, ma ha già una certificazione in tasca. VANGELO, in uscita il 10 aprile per Milano Ovest/Sony Music, sarebbe infatti già disco d’oro grazie ai preorder.

A dirlo è lo stesso artista, che nelle sue storie ha parlato di oltre 25.000 copie fisiche prenotate, sufficienti per raggiungere la certificazione ancora prima dell’uscita ufficiale del progetto.

“VANGELO già disco d’oro solo con i preorder. Questa è la prima volta in assoluto per me, non so come ringraziarvi”, ha scritto.

Chi è Shiva. Il rapper milanese, tra i nomi più continui della scena urban italiana degli ultimi anni, arriva con questo progetto all’ottavo album in dieci anni, confermando una produttività costante e un rapporto diretto con il proprio pubblico.

Shiva, “Vangelo” disco d’oro prima dell’uscita

Il dato dei preorder racconta più di una semplice anticipazione commerciale. Negli ultimi anni, la vendita fisica è tornata a essere una leva strategica, soprattutto grazie a edizioni limitate e vinili autografati, e in questo caso sembra aver inciso in modo decisivo.

VANGELO è già disponibile in preorder in diversi formati e rappresenta un progetto costruito anche su un immaginario preciso, evidente già dal titolo e dai primi indizi lasciati dall’artista.

shiva: vangelo Tra simboli religiosi e indizi sui featuring

Oltre ai numeri, a far parlare del disco sono anche i movimenti social di Shiva. Negli ultimi giorni il rapper ha iniziato a commentare i post di altri artisti con versetti del Vangelo, alimentando le ipotesi sui possibili featuring.

Il primo caso è stato quello legato a Sarah Toscano, sotto al cui post è comparso il riferimento a Isaia 54:10, un passaggio che parla di un amore destinato a restare anche quando tutto cambia.

Successivamente, il rapper ha lasciato un altro indizio sotto un contenuto legato a Blanco, scrivendo semplicemente “Giovanni 20:12”. Un versetto che rimanda a una scena di vuoto e rivelazione, e che aggiunge un ulteriore tassello all’immaginario simbolico con cui Shiva sta accompagnando l’uscita di VANGELO.

Due movimenti diversi tra loro, che sembrano suggerire collaborazioni eterogenee e un progetto costruito su più livelli, tra urban, pop e riferimenti simbolici.

La tracklist di “Vangelo”

Nel frattempo è stata svelata anche la tracklist ufficiale del disco, composta da dodici brani.

V per Vangelo

Polvere Rosa

Obsessed

Peccati

Bad Bad Bad

Take 6

Dio esiste

Babyface

Coscienza

Bacio di Giuda

Mayday

Risorgere

Un progetto che, già dai titoli, sembra muoversi attorno a un immaginario coerente, tra spiritualità, contrasti e narrativa personale. Il nuovo disco di Shiva sarà fuori dal 10 aprile 2026.