Shiva e Sarah Toscano: il commento social accende l’ipotesi di un featuring

Shiva e Sarah Toscano potrebbero collaborare in un nuovo brano? Nelle ultime ore sui social è emerso un dettaglio che ha acceso la curiosità dei fan: sotto un recente post della cantante, il rapper milanese ha commentato con la scritta “Isaia 54:10”, un versetto biblico che sembra richiamare l’immaginario del suo nuovo album Vangelo, in uscita il 10 aprile.

Per il momento non esiste alcuna conferma ufficiale, ma il gesto ha subito alimentato le ipotesi su un possibile featuring tra i due artisti.

Shiva e Sarah Toscano: il commento che fa parlare i fan

Il riferimento biblico lasciato da Shiva sotto il post di Sarah Toscano non è passato inosservato. Il versetto citato – Isaia 54:10 – parla infatti di un amore che resta saldo anche quando tutto sembra cambiare.

Un richiamo che molti fan hanno collegato direttamente al concept del nuovo album del rapper, costruito proprio attorno a un immaginario spirituale e simbolico.

Da qui l’ipotesi che Sarah Toscano possa essere tra le voci presenti nel progetto.

Un possibile incontro tra pop e scena urban

Per il momento si tratta soltanto di rumors, ma l’ipotesi di un featuring tra i due artisti non sarebbe così sorprendente.

Negli ultimi anni le collaborazioni tra scena urban e artisti pop sono diventate sempre più frequenti e spesso rappresentano un ponte tra pubblici diversi.

Un’eventuale collaborazione con Shiva seguirebbe anche la linea portata avanti da Warner Music, casa discografica di Sarah Toscano, che negli ultimi mesi ha iniziato a collocarla in contesti musicali sempre più trasversali e orientati anche all’urban.

Un percorso che punta a inserirla anche in un immaginario più urban e contemporaneo, come dimostrano alcune collaborazioni recenti con artisti della scena rap e pop italiana.

Il nuovo album Vangelo di Shiva

Nel frattempo cresce l’attesa per Vangelo, l’ottavo album di Shiva in dieci anni di carriera.

Il progetto uscirà il 10 aprile per Milano Ovest / Sony Music e arriva dopo il successo di Santana Money Gang, joint album con Sfera Ebbasta certificato triplo platino, e di Milano Angels, certificato doppio platino.

Resta ora da capire se tra i featuring del disco ci sarà davvero anche Sarah Toscano o se il commento del rapper resterà soltanto un indizio che ha acceso la curiosità dei fan.